https://ria.ru/20231024/slovakiya-1904946506.html

Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство

Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство - РИА Новости, 24.10.2023

Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство

Президент Словакии Зузана Чапутова согласилась с предложенными кандидатурами на посты министров в новое правительство, назначит кабмин во главе с Робертом Фицо... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:10

2023-10-24T15:10

2023-10-24T15:43

в мире

словакия

роберт фицо

зузана чапутова

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860985776_667:0:2645:1113_1920x0_80_0_0_bb1250a4aadd22a017073cb3739f354a.jpg

БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова согласилась с предложенными кандидатурами на посты министров в новое правительство, назначит кабмин во главе с Робертом Фицо в среду, сообщил портал tvnoviny.sk."Президент во вторник одобрила список кандидатур на посты в новое правительство. Сообщила, что новый кабинет министров во главе с Робертом Фицо назначит в среду в 14.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении издания.На парламентских выборах 30 сентября в Словакии победила партия Smer. Ее глава Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик договорился о коалиции с партиями SNS и Hlas. Партия SNS выдвинула на пост министра окружающей среды Гуляка, с его кандидатурой не согласилась президент Словакии Зузана Чапутова, она отказалась назначать новое правительство во главе с Фицо до получения новой кандидатуры. Во вторник партия SNS заменила кандидатуру Гуляка, чтобы не затягивать процесс назначения нового правительства, на пост министра окружающей среды был предложен Томаш Тараба.Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. У социал-демократической партией Hlas по итогам выборов 27 кресел в парламенте, у консервативной партии SNS - 10 мест. Таким образом, коалиция из трех партий будет представлена 79 депутатами парламента, что дает право Фицо совместно с партнерами по коалиции сформировать правительство Словакии.

https://ria.ru/20231016/slovakiya-1903077077.html

словакия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, зузана чапутова, киев