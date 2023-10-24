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Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство - РИА Новости, 24.10.2023
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15:10 24.10.2023 (обновлено: 15:43 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/slovakiya-1904946506.html
Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство
Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство - РИА Новости, 24.10.2023
Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство
Президент Словакии Зузана Чапутова согласилась с предложенными кандидатурами на посты министров в новое правительство, назначит кабмин во главе с Робертом Фицо... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:10
2023-10-24T15:43
в мире
словакия
роберт фицо
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова согласилась с предложенными кандидатурами на посты министров в новое правительство, назначит кабмин во главе с Робертом Фицо в среду, сообщил портал tvnoviny.sk."Президент во вторник одобрила список кандидатур на посты в новое правительство. Сообщила, что новый кабинет министров во главе с Робертом Фицо назначит в среду в 14.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении издания.На парламентских выборах 30 сентября в Словакии победила партия Smer. Ее глава Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик договорился о коалиции с партиями SNS и Hlas. Партия SNS выдвинула на пост министра окружающей среды Гуляка, с его кандидатурой не согласилась президент Словакии Зузана Чапутова, она отказалась назначать новое правительство во главе с Фицо до получения новой кандидатуры. Во вторник партия SNS заменила кандидатуру Гуляка, чтобы не затягивать процесс назначения нового правительства, на пост министра окружающей среды был предложен Томаш Тараба.Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. У социал-демократической партией Hlas по итогам выборов 27 кресел в парламенте, у консервативной партии SNS - 10 мест. Таким образом, коалиция из трех партий будет представлена 79 депутатами парламента, что дает право Фицо совместно с партнерами по коалиции сформировать правительство Словакии.
https://ria.ru/20231016/slovakiya-1903077077.html
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в мире, словакия, роберт фицо, зузана чапутова, киев
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Зузана Чапутова, Киев
Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство

Tvnoviny.sk: глава Словакии назначит кабмин во главе с Фицо в среду

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Словакии Зузана Чапутова. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова согласилась с предложенными кандидатурами на посты министров в новое правительство, назначит кабмин во главе с Робертом Фицо в среду, сообщил портал tvnoviny.sk.
"Президент во вторник одобрила список кандидатур на посты в новое правительство. Сообщила, что новый кабинет министров во главе с Робертом Фицо назначит в среду в 14.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении издания.
На парламентских выборах 30 сентября в Словакии победила партия Smer. Ее глава Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик договорился о коалиции с партиями SNS и Hlas. Партия SNS выдвинула на пост министра окружающей среды Гуляка, с его кандидатурой не согласилась президент Словакии Зузана Чапутова, она отказалась назначать новое правительство во главе с Фицо до получения новой кандидатуры. Во вторник партия SNS заменила кандидатуру Гуляка, чтобы не затягивать процесс назначения нового правительства, на пост министра окружающей среды был предложен Томаш Тараба.
Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. У социал-демократической партией Hlas по итогам выборов 27 кресел в парламенте, у консервативной партии SNS - 10 мест. Таким образом, коалиция из трех партий будет представлена 79 депутатами парламента, что дает право Фицо совместно с партнерами по коалиции сформировать правительство Словакии.
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В миреСловакияРоберт ФицоЗузана ЧапутоваКиев
 
 
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