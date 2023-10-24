https://ria.ru/20231024/slovakiya-1904915149.html

Германия передала Словакии системы ПВО

Германия передала Словакии системы ПВО - РИА Новости, 24.10.2023

Германия передала Словакии системы ПВО

Германия передала Словакии системы противовоздушной обороны MANTIS для усиления охраны границы с Украиной, сообщила во вторник пресс-служба словацкого... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:44

2023-10-24T13:44

2023-10-24T13:44

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БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Германия передала Словакии системы противовоздушной обороны MANTIS для усиления охраны границы с Украиной, сообщила во вторник пресс-служба словацкого министерства обороны. В июне сообщалось, что Словакия подписала соглашение с Германией о безвозмездной передаче двух систем противовоздушной обороны MANTIS, которые усилят охрану восточной границы с Украиной. "Вооруженные силы Словакии сегодня приняли системы ПВО MANTIS, которые усилят охрану восточной границы с Украиной", - говорится в сообщении министерства. Церемония передачи состоялась в словацком городе Нитра, который находится на западе страны в 90 километрах от Братиславы. "Благодарим наших немецких партнеров, которые предоставили словацким вооруженным силам эти системы безвозмездно и навсегда", - сказал в ходе церемонии министр обороны Словакии Мартин Скленар, его слова приведены в сообщении. В рамках поставки немецких систем ПВО словацкие военные также прошли необходимое для их использования обучение.

https://ria.ru/20231021/fitso-1904278193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, германия, украина