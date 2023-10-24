https://ria.ru/20231024/shvetsiya-1904886914.html

В Швеции предложили Швейцарии соглашение, чтобы их перестали путать

В Швеции предложили Швейцарии соглашение, чтобы их перестали путать - РИА Новости, 24.10.2023

В Швеции предложили Швейцарии соглашение, чтобы их перестали путать

Шведское Агентство по туризму на своем YouTube-канале опубликовало юмористическое видео, в котором предложило швейцарским властям подписать соглашение о... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:17

2023-10-24T12:17

2023-10-24T12:17

в мире

швейцария

швеция

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ЖЕНЕВА, 24 окт – РИА Новости. Шведское Агентство по туризму на своем YouTube-канале опубликовало юмористическое видео, в котором предложило швейцарским властям подписать соглашение о разделении сфер компетенции двух стран, чтобы в мире перестали их путать. На видео, вероятно, сотрудница шведского агентства держит в руках газету, в статье которой рассказывается, что президент США Джо Байден перепутал две страны на саммите НАТО в 2022 году. "Руководители и граждане Швейцарии, это официальное сообщение из Швеции. Мы связываемся с вами по поводу общей проблемы, которая у нас есть. Да, это именно то, о чем идет речь. Пришло время провести четкое различие между нашими двумя странами", - говорит на видео женщина, подражая официальной речи. Таким образом, она предлагает, чтобы Швейцария сохранила за собой право говорить о банках, роскошных часах, психотропах и горных цепях, в то время как Швеция сможет говорить о спокойствии, северном сиянии и природе. "Швейцария, мы готовы к переговорам, но считаем, что необходимо быстро покончить с этой неразберихой", - говорит ведущая в заключение. В июне 2022 года, говоря о расширении НАТО, президент США Байден оговорился и перепутал Швецию со Швейцарией. А в апреле прошлого года шведские лидеры музыкального стриминга Spotify провели первое публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). А когда на Уолл-стрит захотели поздравить шведов с этим событием, вышло неловко - биржевики вывесили баннер с флагом Швейцарии. Ошибка была исправлена только через 15 минут, пользователи оставили массу юмористических комментариев.

https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html

https://ria.ru/20200618/1573118937.html

швейцария

швеция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, швеция