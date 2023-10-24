https://ria.ru/20231024/shkola-1904965220.html
Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах
Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах - РИА Новости, 24.10.2023
Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддерживает ограничения на использование учениками смартфонов в школе, по его мнению, привязанность к гаджетам уже... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:15
2023-10-24T16:15
2023-10-24T16:15
религия
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
сергей кравцов
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддерживает ограничения на использование учениками смартфонов в школе, по его мнению, привязанность к гаджетам уже "приобретает масштабы национального бедствия". "Особое беспокойство вызывает привязанность современной молодежи к разным электронным устройствам. Зависимость от смартфонов, планшетов, компьютеров приобретает масштабы национального бедствия. <...> Беда в том, что эта пагубная привычка завладела не только взрослыми, но и детьми, которые нередко умеют пользоваться смартфонами раньше, чем начинают связанно говорить, а тем более читать. Знаю, что в некоторых школах, особенно в начальных классах, вводится ограничение на использование смартфонов во время уроков, что, несомненно, правильно. Но надо понимать, что далеко не всегда это нужно делать в форме запрета", - сказал патриарх на встрече со студентами Московского педагогического государственного университета во вторник. Ранее лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, если родители проголосуют за соответствующее решение. В обращении отмечается, что ученики должны будут помещать смартфоны в шкафчики на хранение и использовать их только для экстренной связи с родителями. Это, по мнению "Новых людей", поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе и перестать отвлекаться на социальные сети и игры во время уроков.
https://ria.ru/20231010/telefony-1901828903.html
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общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), сергей кравцов, московский педагогический государственный университет
Религия, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Сергей Кравцов, Московский педагогический государственный университет
Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах
Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование телефонов в школах