https://ria.ru/20231024/shkola-1904965220.html

Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах

Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах - РИА Новости, 24.10.2023

Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддерживает ограничения на использование учениками смартфонов в школе, по его мнению, привязанность к гаджетам уже... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:15

2023-10-24T16:15

2023-10-24T16:15

религия

общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

сергей кравцов

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддерживает ограничения на использование учениками смартфонов в школе, по его мнению, привязанность к гаджетам уже "приобретает масштабы национального бедствия". "Особое беспокойство вызывает привязанность современной молодежи к разным электронным устройствам. Зависимость от смартфонов, планшетов, компьютеров приобретает масштабы национального бедствия. <...> Беда в том, что эта пагубная привычка завладела не только взрослыми, но и детьми, которые нередко умеют пользоваться смартфонами раньше, чем начинают связанно говорить, а тем более читать. Знаю, что в некоторых школах, особенно в начальных классах, вводится ограничение на использование смартфонов во время уроков, что, несомненно, правильно. Но надо понимать, что далеко не всегда это нужно делать в форме запрета", - сказал патриарх на встрече со студентами Московского педагогического государственного университета во вторник. Ранее лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать школы территориями без смартфонов, если родители проголосуют за соответствующее решение. В обращении отмечается, что ученики должны будут помещать смартфоны в шкафчики на хранение и использовать их только для экстренной связи с родителями. Это, по мнению "Новых людей", поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе и перестать отвлекаться на социальные сети и игры во время уроков.

https://ria.ru/20231010/telefony-1901828903.html

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общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), сергей кравцов, московский педагогический государственный университет