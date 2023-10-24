https://ria.ru/20231024/shkola-1904904607.html

В Бурятии полиция проводит проверку после избиения подростка в школе

В Бурятии полиция проводит проверку после избиения подростка в школе - РИА Новости, 24.10.2023

В Бурятии полиция проводит проверку после избиения подростка в школе

Полиция проводит проверку по факту избиения 15-летнего ученика в школе в бурятском селе Комсомольское, в результате которого ребенок обратился в больницу,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:10

2023-10-24T13:10

2023-10-24T13:11

республика бурятия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту избиения 15-летнего ученика в школе в бурятском селе Комсомольское, в результате которого ребенок обратился в больницу, сообщает МВД Бурятии. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что учитель в селе Комсомольское якобы напал на школьника, который баловался на уроке. По данным МВД Бурятии, в полицию поступило сообщение от директора школы о конфликте между двумя 15-летними школьниками, в результате которого один из учеников вместе с законными представителями обратился в больницу. "По предварительной информации, конфликт между учениками произошел в одном из школьных кабинетов из-за разногласий в межличностных отношениях. В настоящее время полицейскими опрошены участники и свидетели конфликта, в том числе педагог школы", - говорится в сообщении. В полиции РИА Новости уточнили, несмотря на то, что конфликт возник между школьниками, пока устанавливаются причастные к травмированию подростка. Достоверно говорить о том, кто нанес побои, пока нельзя, добавили в полиции. По данным республиканского МВД, оба подростка на учете не состоят, в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадали. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы. Как сообщает прокуратура Бурятии, ведомство контролирует проверку по сообщению о причинении телесных повреждений школьнику. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений среди детей. "В медицинское учреждение с телесными повреждениями обратился 15-летний ученик Комсомольской средней образовательной школы. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений, полученных подростками, устанавливаются", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20231023/strelba-1904734051.html

https://ria.ru/20231021/shkola-1904321254.html

республика бурятия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика бурятия, происшествия