https://ria.ru/20231024/servis-dizayn-1905025261.html

Шапша рассказал о внедрении сервис-дизайна в Калужской области

Шапша рассказал о внедрении сервис-дизайна в Калужской области - РИА Новости, 24.10.2023

Шапша рассказал о внедрении сервис-дизайна в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на организованном Агентством стратегических инициатив мероприятии, посвященном внедрению сервис-дизайна, и РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:42

2023-10-24T19:42

2023-10-24T19:42

калужская область

калужская область

владислав шапша

агентство стратегических инициатив (аси)

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КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на организованном Агентством стратегических инициатив мероприятии, посвященном внедрению сервис-дизайна, и рассказал о практике региона в этой сфере, сообщает областное правительство. Сообщается, что во вторник в Москве губернатор Владислав Шапша принял участие в заключительном мероприятии обучения должностных лиц, ответственных в регионе за реализацию Национальной социальной инициативы (НСИ) и внедрение человекоцентричного подхода в управление социальной сферой. Обучение организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) с целью познакомиться с деятельностью региональных сервисных уполномоченных и показать возможности сервис-дизайна для решения задач региона, а также скоординировать работу всех участников этого процесса. Владислав Шапша выступил в качестве спикера на мероприятии, посвященном внедрению сервис-дизайна. Он отметил, что государство вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры – строительство школ, больниц, детских садов. Глава региона обратил внимание, что инфраструктура не будет работать, если нет команды людей, которые ее готовы правильно использовать. В качестве примера он рассказал о семинаре для врачей, организованном АСИ. "В Калужской области прошел пилотный семинар по обучению врачей модели поведения в сложной ситуации – когда нужно сообщить людям о диагнозе, в том числе онкологическом. Мы рассчитываем, что семинар даст старт этой работе. Наша задача и наших коллег – помочь найти выход человеку в подобной сложной ситуации", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, в регионе совместно с АСИ уже реализован проект в рамках жизненной ситуации "Буллинг" для помощи детям, которые столкнулись с травлей в разных ее проявлениях в школах. "Оказалось, если подготовить всех учителей, не только психологов, а всех учителей по определённой методике выявления ситуаций травли и определенного поведения в ней, то можно большинство ситуаций сгладить. Ребята придумали чат-бот "Добрыня". В нем можно получить ответы, что делать в ситуациях травли. Не замыкаться в себе. С нового учебного года 50 калужских школ работают по этой методике", – пояснил Владислав Шапша. По словам Владислава Шапши, когда АСИ начинало внедрять институт сервисных уполномоченных, присутствовал скепсис относительно его необходимости, но в итоге, по его словам, был получен "очень хороший результат".

https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, агентство стратегических инициатив (аси)