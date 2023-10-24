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Шапша рассказал о внедрении сервис-дизайна в Калужской области - РИА Новости, 24.10.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:42 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/servis-dizayn-1905025261.html
Шапша рассказал о внедрении сервис-дизайна в Калужской области
Шапша рассказал о внедрении сервис-дизайна в Калужской области - РИА Новости, 24.10.2023
Шапша рассказал о внедрении сервис-дизайна в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на организованном Агентством стратегических инициатив мероприятии, посвященном внедрению сервис-дизайна, и РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:42
2023-10-24T19:42
калужская область
калужская область
владислав шапша
агентство стратегических инициатив (аси)
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КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на организованном Агентством стратегических инициатив мероприятии, посвященном внедрению сервис-дизайна, и рассказал о практике региона в этой сфере, сообщает областное правительство. Сообщается, что во вторник в Москве губернатор Владислав Шапша принял участие в заключительном мероприятии обучения должностных лиц, ответственных в регионе за реализацию Национальной социальной инициативы (НСИ) и внедрение человекоцентричного подхода в управление социальной сферой. Обучение организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) с целью познакомиться с деятельностью региональных сервисных уполномоченных и показать возможности сервис-дизайна для решения задач региона, а также скоординировать работу всех участников этого процесса. Владислав Шапша выступил в качестве спикера на мероприятии, посвященном внедрению сервис-дизайна. Он отметил, что государство вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры – строительство школ, больниц, детских садов. Глава региона обратил внимание, что инфраструктура не будет работать, если нет команды людей, которые ее готовы правильно использовать. В качестве примера он рассказал о семинаре для врачей, организованном АСИ. "В Калужской области прошел пилотный семинар по обучению врачей модели поведения в сложной ситуации – когда нужно сообщить людям о диагнозе, в том числе онкологическом. Мы рассчитываем, что семинар даст старт этой работе. Наша задача и наших коллег – помочь найти выход человеку в подобной сложной ситуации", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, в регионе совместно с АСИ уже реализован проект в рамках жизненной ситуации "Буллинг" для помощи детям, которые столкнулись с травлей в разных ее проявлениях в школах. "Оказалось, если подготовить всех учителей, не только психологов, а всех учителей по определённой методике выявления ситуаций травли и определенного поведения в ней, то можно большинство ситуаций сгладить. Ребята придумали чат-бот "Добрыня". В нем можно получить ответы, что делать в ситуациях травли. Не замыкаться в себе. С нового учебного года 50 калужских школ работают по этой методике", – пояснил Владислав Шапша. По словам Владислава Шапши, когда АСИ начинало внедрять институт сервисных уполномоченных, присутствовал скепсис относительно его необходимости, но в итоге, по его словам, был получен "очень хороший результат".
https://ria.ru/20231009/shapsha-1901616556.html
калужская область
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калужская область, владислав шапша, агентство стратегических инициатив (аси)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Шапша рассказал о внедрении сервис-дизайна в Калужской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владислав Шапша
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на организованном Агентством стратегических инициатив мероприятии, посвященном внедрению сервис-дизайна, и рассказал о практике региона в этой сфере, сообщает областное правительство.
Сообщается, что во вторник в Москве губернатор Владислав Шапша принял участие в заключительном мероприятии обучения должностных лиц, ответственных в регионе за реализацию Национальной социальной инициативы (НСИ) и внедрение человекоцентричного подхода в управление социальной сферой. Обучение организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) с целью познакомиться с деятельностью региональных сервисных уполномоченных и показать возможности сервис-дизайна для решения задач региона, а также скоординировать работу всех участников этого процесса.
Владислав Шапша выступил в качестве спикера на мероприятии, посвященном внедрению сервис-дизайна. Он отметил, что государство вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры – строительство школ, больниц, детских садов. Глава региона обратил внимание, что инфраструктура не будет работать, если нет команды людей, которые ее готовы правильно использовать. В качестве примера он рассказал о семинаре для врачей, организованном АСИ.
"В Калужской области прошел пилотный семинар по обучению врачей модели поведения в сложной ситуации – когда нужно сообщить людям о диагнозе, в том числе онкологическом. Мы рассчитываем, что семинар даст старт этой работе. Наша задача и наших коллег – помочь найти выход человеку в подобной сложной ситуации", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Шапша рассказал о развитии ядерной медицины в Калужской области
9 октября, 20:58
По словам губернатора, в регионе совместно с АСИ уже реализован проект в рамках жизненной ситуации "Буллинг" для помощи детям, которые столкнулись с травлей в разных ее проявлениях в школах.
"Оказалось, если подготовить всех учителей, не только психологов, а всех учителей по определённой методике выявления ситуаций травли и определенного поведения в ней, то можно большинство ситуаций сгладить. Ребята придумали чат-бот "Добрыня". В нем можно получить ответы, что делать в ситуациях травли. Не замыкаться в себе. С нового учебного года 50 калужских школ работают по этой методике", – пояснил Владислав Шапша.
По словам Владислава Шапши, когда АСИ начинало внедрять институт сервисных уполномоченных, присутствовал скепсис относительно его необходимости, но в итоге, по его словам, был получен "очень хороший результат".
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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