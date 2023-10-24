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Врачи в Чувашии спасли ребенка, вдохнувшего серьгу для пирсинга - РИА Новости, 24.10.2023
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Хорошие новости
 
14:59 24.10.2023 (обновлено: 15:00 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/serga-1904942021.html
Врачи в Чувашии спасли ребенка, вдохнувшего серьгу для пирсинга
Врачи в Чувашии спасли ребенка, вдохнувшего серьгу для пирсинга - РИА Новости, 24.10.2023
Врачи в Чувашии спасли ребенка, вдохнувшего серьгу для пирсинга
Врачи спасли маленькую девочку, вдохнувшую серьгу для пирсинга, сообщается на странице Республиканской детской клинической больницы Чувашии в соцсети... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:59
2023-10-24T15:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Врачи спасли маленькую девочку, вдохнувшую серьгу для пирсинга, сообщается на странице Республиканской детской клинической больницы Чувашии в соцсети "ВКонтакте". За помощью к специалистам отделения оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии обратились родители ребенка. "Маленькая пациентка... вдохнула через нос сережку-пирсинг. Со слов родителей, девочка решила повторить за своей старшей сестрой и надеть сережку на нос. После проведенного рентгенологического исследования была проведена эндоскопическая операция по удалению инородного тела. Все прошло успешно, и девочку отпустили домой", - приводятся в сообщении слова врача-оториноларинголога Алены Фуфаевой. Отмечается, что специалисты отделения регулярно удаляют у детей из ушей и носа различные инородные тела - бусинки, колпачки от ручек, детали конструктора, зерна, косточки от ягод, различные продукты питания. "Главная опасность - попадание в дыхательные пути, вплоть до остановки дыхания. Врачи используют для удаления предметов из носа и слухового прохода специальные крючки. Важно помнить, что если вы обнаружили у ребенка в носу или в ухе инородное тело, не стоит самостоятельно пытаться извлечь его. Необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью к специалистам", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230516/operatsiya-1872048407.html
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происшествия, чувашская республика (чувашия)
Хорошие новости, Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия)
Врачи в Чувашии спасли ребенка, вдохнувшего серьгу для пирсинга

Врачи в Чувашии спасли девочку, случайно вдохнувшую серьгу для пирсинга

© РИА Новости / Николай Хижняк Хирурги перед началом операции
 Хирурги перед началом операции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Хирурги перед началом операции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Врачи спасли маленькую девочку, вдохнувшую серьгу для пирсинга, сообщается на странице Республиканской детской клинической больницы Чувашии в соцсети "ВКонтакте".
За помощью к специалистам отделения оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии обратились родители ребенка.
"Маленькая пациентка... вдохнула через нос сережку-пирсинг. Со слов родителей, девочка решила повторить за своей старшей сестрой и надеть сережку на нос. После проведенного рентгенологического исследования была проведена эндоскопическая операция по удалению инородного тела. Все прошло успешно, и девочку отпустили домой", - приводятся в сообщении слова врача-оториноларинголога Алены Фуфаевой.
Отмечается, что специалисты отделения регулярно удаляют у детей из ушей и носа различные инородные тела - бусинки, колпачки от ручек, детали конструктора, зерна, косточки от ягод, различные продукты питания. "Главная опасность - попадание в дыхательные пути, вплоть до остановки дыхания. Врачи используют для удаления предметов из носа и слухового прохода специальные крючки. Важно помнить, что если вы обнаружили у ребенка в носу или в ухе инородное тело, не стоит самостоятельно пытаться извлечь его. Необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью к специалистам", - подчеркивается в сообщении.
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