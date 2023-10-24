https://ria.ru/20231024/serga-1904942021.html

Врачи в Чувашии спасли ребенка, вдохнувшего серьгу для пирсинга

Врачи в Чувашии спасли ребенка, вдохнувшего серьгу для пирсинга - РИА Новости, 24.10.2023

Врачи в Чувашии спасли ребенка, вдохнувшего серьгу для пирсинга

Врачи спасли маленькую девочку, вдохнувшую серьгу для пирсинга, сообщается на странице Республиканской детской клинической больницы Чувашии в соцсети... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:59

2023-10-24T14:59

2023-10-24T15:00

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чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Врачи спасли маленькую девочку, вдохнувшую серьгу для пирсинга, сообщается на странице Республиканской детской клинической больницы Чувашии в соцсети "ВКонтакте". За помощью к специалистам отделения оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии обратились родители ребенка. "Маленькая пациентка... вдохнула через нос сережку-пирсинг. Со слов родителей, девочка решила повторить за своей старшей сестрой и надеть сережку на нос. После проведенного рентгенологического исследования была проведена эндоскопическая операция по удалению инородного тела. Все прошло успешно, и девочку отпустили домой", - приводятся в сообщении слова врача-оториноларинголога Алены Фуфаевой. Отмечается, что специалисты отделения регулярно удаляют у детей из ушей и носа различные инородные тела - бусинки, колпачки от ручек, детали конструктора, зерна, косточки от ягод, различные продукты питания. "Главная опасность - попадание в дыхательные пути, вплоть до остановки дыхания. Врачи используют для удаления предметов из носа и слухового прохода специальные крючки. Важно помнить, что если вы обнаружили у ребенка в носу или в ухе инородное тело, не стоит самостоятельно пытаться извлечь его. Необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью к специалистам", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230516/operatsiya-1872048407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, чувашская республика (чувашия)