https://ria.ru/20231024/sanktsii-1905026763.html

В МИД Британии ушли от ответа на вопрос о введения санкций против Израиля

В МИД Британии ушли от ответа на вопрос о введения санкций против Израиля - РИА Новости, 24.10.2023

В МИД Британии ушли от ответа на вопрос о введения санкций против Израиля

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о возможности введения санкций против Израиля в случае подтверждения нарушения этим... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:49

2023-10-24T19:49

2023-10-24T19:49

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о возможности введения санкций против Израиля в случае подтверждения нарушения этим государством международного права при борьбе с палестинским движением ХАМАС. Соответствующий вопрос был задан министру в парламенте депутатом от оппозиционной Лейбористской партии. "Достопочтенный джентельмен приглашает меня строить домыслы о нашем будущем ответе на будущие события. В настоящий момент я имею дело с событиями, происходящими здесь и сейчас. Я пытаюсь предотвратить потерю жизней. Я постоянно провожу разговоры с лидерами в регионе, чтобы предотвратить дальнейшую гибель граждан как Израиля, так и Палестины", - ответил министр. Трансляция велась на сайте парламента. При этом в ответ на вопрос о том, имеет ли министр основания полагать или располагает ли доказательствами того, что Израиль нарушает международное гуманитарное право, Клеверли заявил, что в его обязанности не входит "давать оценку интерпретации событий" на Ближнем Востоке. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля . В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле , по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль , декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/izrail-1903654383.html

https://ria.ru/20231011/sanktsii-1902137477.html

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