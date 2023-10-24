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В Финляндии расследуют более 660 случаев нарушения санкций против России - РИА Новости, 24.10.2023
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13:35 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/sanktsii-1904911914.html
В Финляндии расследуют более 660 случаев нарушения санкций против России
В Финляндии расследуют более 660 случаев нарушения санкций против России - РИА Новости, 24.10.2023
В Финляндии расследуют более 660 случаев нарушения санкций против России
Таможня Финляндии сообщила о том, что ее внимание привлекли более 27 тысяч перевозок товаров в Россию, расследуется более 660 случаев возможного нарушения... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:35
2023-10-24T13:35
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Таможня Финляндии сообщила о том, что ее внимание привлекли более 27 тысяч перевозок товаров в Россию, расследуется более 660 случаев возможного нарушения санкций ЕС против РФ. Организация напоминает, что с 24 февраля 2022 года ЕС инициировал 11 пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. "Финская таможня зафиксировала более 27 тысяч, возможно, необычных перевозок товаров. Таможня начала предварительное расследование более чем 660 случаев, 60 из которых расследуются как правонарушения с отягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении. Указывается, что практически все виды контроля, которые осуществляются таможней на российской границе, "связаны с санкциями". Представители финского ведомства участвовали во встрече приграничных к России государств Европы, о которой сообщалось в понедельник. "Таможня Финляндии тесно сотрудничает в этом вопросе (соблюдения санкций) с другими государствами-членами ЕС, Еврокомиссией и правоохранительными органами ЕС, такими как Европол, OLAF и Frontex", - уточняется в сообщении. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, финляндия, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, европол
Россия, Финляндия, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Европол
В Финляндии расследуют более 660 случаев нарушения санкций против России

Таможня Финляндии расследует более 660 случаев нарушения санкций против России

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Таможня Финляндии сообщила о том, что ее внимание привлекли более 27 тысяч перевозок товаров в Россию, расследуется более 660 случаев возможного нарушения санкций ЕС против РФ.
Организация напоминает, что с 24 февраля 2022 года ЕС инициировал 11 пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине.
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"Финская таможня зафиксировала более 27 тысяч, возможно, необычных перевозок товаров. Таможня начала предварительное расследование более чем 660 случаев, 60 из которых расследуются как правонарушения с отягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении.
Указывается, что практически все виды контроля, которые осуществляются таможней на российской границе, "связаны с санкциями".
Представители финского ведомства участвовали во встрече приграничных к России государств Европы, о которой сообщалось в понедельник. "Таможня Финляндии тесно сотрудничает в этом вопросе (соблюдения санкций) с другими государствами-членами ЕС, Еврокомиссией и правоохранительными органами ЕС, такими как Европол, OLAF и Frontex", - уточняется в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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