В Финляндии расследуют более 660 случаев нарушения санкций против России
Таможня Финляндии расследует более 660 случаев нарушения санкций против России
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Таможня Финляндии сообщила о том, что ее внимание привлекли более 27 тысяч перевозок товаров в Россию, расследуется более 660 случаев возможного нарушения санкций ЕС против РФ.
Организация напоминает, что с 24 февраля 2022 года ЕС инициировал 11 пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине.
"Финская таможня зафиксировала более 27 тысяч, возможно, необычных перевозок товаров. Таможня начала предварительное расследование более чем 660 случаев, 60 из которых расследуются как правонарушения с отягчающими обстоятельствами", - говорится в сообщении.
Указывается, что практически все виды контроля, которые осуществляются таможней на российской границе, "связаны с санкциями".
Представители финского ведомства участвовали во встрече приграничных к России государств Европы, о которой сообщалось в понедельник. "Таможня Финляндии тесно сотрудничает в этом вопросе (соблюдения санкций) с другими государствами-членами ЕС, Еврокомиссией и правоохранительными органами ЕС, такими как Европол, OLAF и Frontex", - уточняется в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.