https://ria.ru/20231024/rodstvenniki-1905000996.html

Родственники освобожденной заложницы ХАМАС поделились эмоциями от встречи

Родственники освобожденной заложницы ХАМАС поделились эмоциями от встречи - РИА Новости, 24.10.2023

Родственники освобожденной заложницы ХАМАС поделились эмоциями от встречи

Освобожденная из плена в секторе Газа 85-летняя гражданка Израиля Йохевед Лифшиц во вторник рассказала о событиях 7 октября, когда отряды ХАМАС проникли в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:08

2023-10-24T18:08

2023-10-24T18:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Освобожденная из плена в секторе Газа 85-летняя гражданка Израиля Йохевед Лифшиц во вторник рассказала о событиях 7 октября, когда отряды ХАМАС проникли в Израиль и похитили многих жителей местных кибуцев, в больнице Ихилов в Тель-Авиве присутствовали также ее сыновья и внуки, которые поделились с корреспондентом РИА Новости эмоциями от их первой встречи после освобождения. "В тот момент, когда мы ее увидели, все разразились слезами и начали обниматься. Это был сумасшедший момент", - сказали внуки Йохевед Лифшиц, Афик и Нево. По словам их бабушки, в секторе Газа она содержалась вместе с группой из порядка 20 заложников. Известно, что их дедушку, мужа Йохевед, тоже похитили и что он до сих пор находится в руках ХАМАС в анклаве. По словам внуков, пожилую пару держали в разных местах, так как в момент похищения они находились не вместе. "Мы знаем, что его ранили (при похищении). В момент похищения они не были рядом друг с другом. Нам больше о нем ничего не известно", - рассказали ребята, отметив, что ожидают выписку своей бабушки уже сегодня вечером или завтра. Еще один внук Йохевед по имени Декель рассказал, что 7 октября находился в Австралии. Услышав о случившейся трагедии из СМИ, он связался с отцом и решил экстренно вернуться в Израиль. По его словам, из Брисбена удалось с пересадками добраться до Бангкока, откуда в Израиль был организован специальный вывозной рейс национальной авиакомпанией Эль-Аль, которая занималась экстренной переправкой своих граждан в Израиль со всего мира. Ранее правительство Израиля подтвердило, что двух пожилых женщин освободили в понедельник вечером из плена ХАМАС в секторе Газа. Они были похищены 7 октября из своих домов в приграничном к сектору Газа кибуце Нир Оз вместе с их мужьями, которые старше 80 лет и до сих пор удерживаются ХАМАС. Сама Йохевед рассказала журналистам, что пережила, когда ее похитили. "Я не думала, что мы увидим подобное... Они взорвали забор, который мы построили за два с половиной миллиарда долларов. Они напали на наши дома", - рассказала Йохевед. По ее словам, неосведомленность военных и служб безопасности о готовящемся нападении, привела к катастрофе, так как все местные жители были предоставлены сами себе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/udar-1904999903.html

https://ria.ru/20231024/lager-1904999302.html

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в мире, израиль, россия, тель-авив, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году