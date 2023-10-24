https://ria.ru/20231024/remont-1905004616.html

Ямальцы отремонтировали еще 15 домов в Волновахском районе ДНР

Ямальцы отремонтировали еще 15 домов в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 24.10.2023

Ямальцы отремонтировали еще 15 домов в Волновахском районе ДНР

Ямальские специалисты привели в порядок 15 домов в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:17

2023-10-24T18:17

2023-10-24T18:17

ямало-ненецкий автономный округ

донецкая народная республика

волновахский район

жилье

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САЛЕХАРД, 24 окт — РИА Новости. Ямальские специалисты привели в порядок 15 домов в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона. Ямало-Ненецкий автономный округ взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры подшефного региона. На постоянной основе на территории работает специальный представитель губернатора ЯНАО. "Ямальские строители капитально отремонтировали еще 15 домов в Волновахском районе. Дома на 460 квартир находятся в поселке городского типа Донском. В них заменили крышу, установили новые окна и двери, отремонтировали лестничные пролеты, заменили освещение. В некоторых квартирах поменяли систему отопления и радиаторы. Это первый капитальный ремонт за 50 лет", — говорится в сообщении. Сейчас здесь проживает 260 семей. Общестроительные работы и подготовка объектов к осенне-зимнему периоду станут стимулом для возвращения в район остальных семей. Всего в Донском восстановят 58 многоквартирников. Работы планируют завершить к концу года. В прошлом году ямальские строители отремонтировали здесь же школу и детский сад, уточняют власти. По долгосрочной программе поддержки Волновахского района, рассчитанной до 2025 года, до конца года на территории будет капитально отремонтировано более 250 тысяч квадратных метров жилья. Работами уже охвачено 16 населенных пунктов по району, благодаря чему будут улучшены жилищные условия для трех тысяч семей. Из 170 многоквартирных домов, закрепленных за Ямалом в Волновахском районе, готовы уже более половины. Кроме основного ремонта жилья на подшефной территории, округ облагораживает центральную улицу Ленина в Волновахе. Там ремонту подлежат 19 тысяч квадратных метров фасадов 20 многоквартирных домов. Их оформят в цветах российского флага, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231023/kompensatsiya-1904634562.html

https://ria.ru/20231012/podderzhka-1902314905.html

донецкая народная республика

волновахский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, волновахский район, жилье