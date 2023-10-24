https://ria.ru/20231024/reestr-1904995789.html
Реестр бесхозяйных объектов создадут в Ярославской области
Реестр бесхозяйных объектов создадут в Ярославской области - РИА Новости, 24.10.2023
Реестр бесхозяйных объектов создадут в Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать в регионе реестр бесхозяйных объектов, чтобы выработать механизмы их дальнейшего использования,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:52
2023-10-24T17:52
2023-10-24T17:52
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_0:139:3106:1886_1920x0_80_0_0_ac75a4322ad29a864b08f4eabea90d9a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать в регионе реестр бесхозяйных объектов, чтобы выработать механизмы их дальнейшего использования, сообщает областное правительство. Сообщается, что во вторник губернатор провел расширенное оперативное совещание с участием глав городских округов и районов. "В ходе совещания губернатор дал поручение создать реестр бесхозяйных объектов. В реестр, как отметил губернатор, внесут как объекты культурного наследия, так и другие заброшенные жилые и нежилые здания и сооружения, площадки", - сообщает пресс-служба областного правительства. На совещании Евраев подчеркнул, что правительство региона уже прорабатывает механизмы использования бесхозяйных объектов культурного наследия. "Но будем разбираться и со всем остальным. Брошенная и бесхозяйная недвижимость есть во многих поселках, селах, городах. По каждому району их огромное количество – их точно сотни, а вовсе не 90, что проинвентаризированы. Прошу до конца года организовать рейды в муниципальных образованиях и взять на контроль все бесхозные объекты. Дальше будем разбираться с их правовым статусом и принимать меры", - цитирует Евраева пресс-служба. С весны по поручению главы региона началась работа по осмотру территорий вдоль федеральных трасс и областных дорог с целью наведения порядка. Комиссии органов местного самоуправления выявили более 300 объектов, находящихся в руинированном или неудовлетворительном состоянии. На данный момент, по информации министра регионального развития Евгения Чуркина, на контроле остаются 283 объекта, а по 17 объектам собственники устранили выявленные недостатки, в частности, ряд сооружений снесли, у других отремонтировали фасады и кровли. Губернатор подчеркнул, что необходимо привести в порядок все фасады зданий. "Для этого необязательно затевать капитальный ремонт, нужно просто взять ведро с краской и подновить фасад. Что касается зданий, которые в очень плачевном состоянии, полностью разрушенные - мы не будем полтора года ждать решений собственников, а просто все документируем и сносим сгоревший дом или сарай. А если кто-то не согласен, пожалуйста, идите в суд", - заявил Евраев.
https://ria.ru/20231020/urozhay-1904195890.html
https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html
https://ria.ru/20231016/vstrechi-1903109691.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_03ec7547368ef49c21eb9af6bf1940ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев, россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Россия
Реестр бесхозяйных объектов создадут в Ярославской области
Евраев поручил создать реестр бесхозяйных объектов в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать в регионе реестр бесхозяйных объектов, чтобы выработать механизмы их дальнейшего использования, сообщает областное правительство.
Сообщается, что во вторник губернатор провел расширенное оперативное совещание с участием глав городских округов и районов.
Ярославские аграрии увеличили показатели урожая в 2023 году
"В ходе совещания губернатор дал поручение создать реестр бесхозяйных объектов. В реестр, как отметил губернатор, внесут как объекты культурного наследия, так и другие заброшенные жилые и нежилые здания и сооружения, площадки", - сообщает пресс-служба областного правительства.
На совещании Евраев подчеркнул, что правительство региона уже прорабатывает механизмы использования бесхозяйных объектов культурного наследия.
"Но будем разбираться и со всем остальным. Брошенная и бесхозяйная недвижимость есть во многих поселках, селах, городах. По каждому району их огромное количество – их точно сотни, а вовсе не 90, что проинвентаризированы. Прошу до конца года организовать рейды в муниципальных образованиях и взять на контроль все бесхозные объекты. Дальше будем разбираться с их правовым статусом и принимать меры", - цитирует Евраева пресс-служба.
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"
С весны по поручению главы региона началась работа по осмотру территорий вдоль федеральных трасс и областных дорог с целью наведения порядка. Комиссии органов местного самоуправления выявили более 300 объектов, находящихся в руинированном или неудовлетворительном состоянии. На данный момент, по информации министра регионального развития Евгения Чуркина, на контроле остаются 283 объекта, а по 17 объектам собственники устранили выявленные недостатки, в частности, ряд сооружений снесли, у других отремонтировали фасады и кровли.
Губернатор подчеркнул, что необходимо привести в порядок все фасады зданий.
"Для этого необязательно затевать капитальный ремонт, нужно просто взять ведро с краской и подновить фасад. Что касается зданий, которые в очень плачевном состоянии, полностью разрушенные - мы не будем полтора года ждать решений собственников, а просто все документируем и сносим сгоревший дом или сарай. А если кто-то не согласен, пожалуйста, идите в суд", - заявил Евраев.
В Ярославской области внедрили практику встреч чиновников с жителями