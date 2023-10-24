https://ria.ru/20231024/reestr-1904995789.html

Реестр бесхозяйных объектов создадут в Ярославской области

Реестр бесхозяйных объектов создадут в Ярославской области - РИА Новости, 24.10.2023

Реестр бесхозяйных объектов создадут в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать в регионе реестр бесхозяйных объектов, чтобы выработать механизмы их дальнейшего использования,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:52

2023-10-24T17:52

2023-10-24T17:52

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил создать в регионе реестр бесхозяйных объектов, чтобы выработать механизмы их дальнейшего использования, сообщает областное правительство. Сообщается, что во вторник губернатор провел расширенное оперативное совещание с участием глав городских округов и районов. "В ходе совещания губернатор дал поручение создать реестр бесхозяйных объектов. В реестр, как отметил губернатор, внесут как объекты культурного наследия, так и другие заброшенные жилые и нежилые здания и сооружения, площадки", - сообщает пресс-служба областного правительства. На совещании Евраев подчеркнул, что правительство региона уже прорабатывает механизмы использования бесхозяйных объектов культурного наследия. "Но будем разбираться и со всем остальным. Брошенная и бесхозяйная недвижимость есть во многих поселках, селах, городах. По каждому району их огромное количество – их точно сотни, а вовсе не 90, что проинвентаризированы. Прошу до конца года организовать рейды в муниципальных образованиях и взять на контроль все бесхозные объекты. Дальше будем разбираться с их правовым статусом и принимать меры", - цитирует Евраева пресс-служба. С весны по поручению главы региона началась работа по осмотру территорий вдоль федеральных трасс и областных дорог с целью наведения порядка. Комиссии органов местного самоуправления выявили более 300 объектов, находящихся в руинированном или неудовлетворительном состоянии. На данный момент, по информации министра регионального развития Евгения Чуркина, на контроле остаются 283 объекта, а по 17 объектам собственники устранили выявленные недостатки, в частности, ряд сооружений снесли, у других отремонтировали фасады и кровли. Губернатор подчеркнул, что необходимо привести в порядок все фасады зданий. "Для этого необязательно затевать капитальный ремонт, нужно просто взять ведро с краской и подновить фасад. Что касается зданий, которые в очень плачевном состоянии, полностью разрушенные - мы не будем полтора года ждать решений собственников, а просто все документируем и сносим сгоревший дом или сарай. А если кто-то не согласен, пожалуйста, идите в суд", - заявил Евраев.

https://ria.ru/20231020/urozhay-1904195890.html

https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html

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ярославская область, михаил евраев, россия