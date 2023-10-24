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В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 24.10.2023 (обновлено: 12:27 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/pvo-1904842253.html
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО - РИА Новости, 24.10.2023
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО
Система противовоздушной обороны сработала утром в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:33
2023-10-24T12:27
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
безопасность
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала утром в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале.&quot;В донской столице в 08:08 работали установки ПВО. Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО за пределами Ростовской области&quot;, — написал он.Глава региона призвал ростовчан сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230921/rostov-1897736595.html
ростов-на-дону
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Варвара Скокшина
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ростов-на-дону, безопасность, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Безопасность, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО

В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО за пределами области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала утром в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале.
«

"В донской столице в 08:08 работали установки ПВО. Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО за пределами Ростовской области", — написал он.

Глава региона призвал ростовчан сохранять спокойствие.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
След в небе над Ростовом-на-Дону оказался связан с военными учениями
21 сентября, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуБезопасностьРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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