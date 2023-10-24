https://ria.ru/20231024/pvo-1904842253.html

В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО

В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО - РИА Новости, 24.10.2023

В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО

Система противовоздушной обороны сработала утром в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:33

2023-10-24T08:33

2023-10-24T12:27

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

безопасность

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала утром в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале."В донской столице в 08:08 работали установки ПВО. Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО за пределами Ростовской области", — написал он.Глава региона призвал ростовчан сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20230921/rostov-1897736595.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Варвара Скокшина

ростов-на-дону, безопасность, ростовская область, василий голубев