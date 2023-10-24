https://ria.ru/20231024/pvo-1904842253.html
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО - РИА Новости, 24.10.2023
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО
Система противовоздушной обороны сработала утром в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:33
2023-10-24T08:33
2023-10-24T12:27
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
безопасность
ростовская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала утром в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале."В донской столице в 08:08 работали установки ПВО. Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО за пределами Ростовской области", — написал он.Глава региона призвал ростовчан сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230921/rostov-1897736595.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, безопасность, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Безопасность, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО
В Ростове-на-Дону сработала ПВО по целям в зоне СВО за пределами области