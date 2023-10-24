https://ria.ru/20231024/pushilin-1905005619.html

ДНР обеспечит безопасность во время выборов президента, заявил Пушилин

ДНР обеспечит безопасность во время выборов президента, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.10.2023

ДНР обеспечит безопасность во время выборов президента, заявил Пушилин

Донецкая Народная Республика осуществит подготовку к президентским выборам, обеспечивая безопасность в прифронтовых районах, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:22

2023-10-24T18:22

2023-10-24T18:23

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Донецкая Народная Республика осуществит подготовку к президентским выборам, обеспечивая безопасность в прифронтовых районах, заявил глава республики Денис Пушилин. "Сейчас прошли выборы в достаточно непростых обстоятельствах, но тем не менее все задачи, которые перед нами стояли, они были реализованы. У нас сформирован полностью и парламент - избраны главы, муниципалитеты. Это, на самом деле, очень колоссальный опыт, который у нас в таких обстоятельствах образовался. Конечно же, в рамках президентских выборов всё ровно в таком ключе и будет выстроено, может быть, даже на более высоком уровне, с учетом, опять же, обеспеченных мер безопасности в прифронтовых районах", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Пушилин отметил, что республика на региональном уровне сделает всё, что от нее зависит. По его словам, совместная с ведомствами работа в Единый день голосования в сентябре "получилась". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня - с 8 по 10 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, денис пушилин, госдума рф, донецкая народная республика