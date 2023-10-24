https://ria.ru/20231024/pushilin-1905005619.html
ДНР обеспечит безопасность во время выборов президента, заявил Пушилин
ДНР обеспечит безопасность во время выборов президента, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.10.2023
ДНР обеспечит безопасность во время выборов президента, заявил Пушилин
Донецкая Народная Республика осуществит подготовку к президентским выборам, обеспечивая безопасность в прифронтовых районах, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:22
2023-10-24T18:22
2023-10-24T18:23
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луганская народная республика
денис пушилин
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Донецкая Народная Республика осуществит подготовку к президентским выборам, обеспечивая безопасность в прифронтовых районах, заявил глава республики Денис Пушилин. "Сейчас прошли выборы в достаточно непростых обстоятельствах, но тем не менее все задачи, которые перед нами стояли, они были реализованы. У нас сформирован полностью и парламент - избраны главы, муниципалитеты. Это, на самом деле, очень колоссальный опыт, который у нас в таких обстоятельствах образовался. Конечно же, в рамках президентских выборов всё ровно в таком ключе и будет выстроено, может быть, даже на более высоком уровне, с учетом, опять же, обеспеченных мер безопасности в прифронтовых районах", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Пушилин отметил, что республика на региональном уровне сделает всё, что от нее зависит. По его словам, совместная с ведомствами работа в Единый день голосования в сентябре "получилась". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня - с 8 по 10 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20231024/vybory-1904924335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, денис пушилин, госдума рф, донецкая народная республика
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика
ДНР обеспечит безопасность во время выборов президента, заявил Пушилин
Пушилин: ДНР обеспечит безопасность в прифронтовых районах на выборах президента