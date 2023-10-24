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В Белоруссии заявили о готовности ВВС и войск ПВО реагировать на провокации - РИА Новости, 24.10.2023
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14:55 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/provokatsii-1904940019.html
В Белоруссии заявили о готовности ВВС и войск ПВО реагировать на провокации
В Белоруссии заявили о готовности ВВС и войск ПВО реагировать на провокации - РИА Новости, 24.10.2023
В Белоруссии заявили о готовности ВВС и войск ПВО реагировать на провокации
Белорусские ВВС и войска ПВО готовы реагировать на провокации, заявил заместитель командующего этими войсками Анатолий Булавко. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:55
2023-10-24T14:55
белоруссия
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Белорусские ВВС и войска ПВО готовы реагировать на провокации, заявил заместитель командующего этими войсками Анатолий Булавко. "Мы в состоянии очень серьезной готовности находимся уже не один год... Весь личный состав ВВС и войск ПВО заточен на это (защитить граждан Белоруссии – ред.), умеет это делать. И если речь идет о готовности к каким-то провокациям, то последние события показывают, что готовы", – сказал Булавко в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", опубликованном на его сайте. Булавко отметил, что в соседних западных странах складывается напряженная обстановка. "Наращивается военный потенциал наших соседей, причем объяснить, почему это происходит, очень сложно. Мы разве кому-то угрожаем? Мы понимаем, что никому не угрожаем, а лишь готовимся защищать свою страну и не более того. Тогда кто угрожает? Откуда такие выводы? Это дело политиков, а наша задача – обеспечить спокойную жизнь граждан Беларуси", - подчеркнул он. Но готовность отразить провокацию, продолжил заместитель командующего войсками ВВС и ПВО, это не самое главное. "Готовность в условиях проведения провокации проявить максимальную выдержку дорогого стоит. Потому что каждая провокация предназначена для чего-то. И если на нее неправильно отреагировать, цели провокации будут достигнуты", – пояснил замкомандующего. Он отметил, что время на принятие решений измеряется в секундах. "Но здесь хотелось бы отметить, что уровень нашего оснащения как по средствам связи, так и по средствам радиолокации позволяет дать человеку время для принятия наиболее верного и обоснованного решения", – отметил Булавко.
https://ria.ru/20231024/belorussiya-1904857712.html
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белоруссия
Белоруссия
В Белоруссии заявили о готовности ВВС и войск ПВО реагировать на провокации

Булавко: белорусские ВВС и войска ПВО готовы реагировать на провокации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Белорусские ВВС и войска ПВО готовы реагировать на провокации, заявил заместитель командующего этими войсками Анатолий Булавко.
«
"Мы в состоянии очень серьезной готовности находимся уже не один год... Весь личный состав ВВС и войск ПВО заточен на это (защитить граждан Белоруссии – ред.), умеет это делать. И если речь идет о готовности к каким-то провокациям, то последние события показывают, что готовы", – сказал Булавко в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", опубликованном на его сайте.
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Булавко отметил, что в соседних западных странах складывается напряженная обстановка. "Наращивается военный потенциал наших соседей, причем объяснить, почему это происходит, очень сложно. Мы разве кому-то угрожаем? Мы понимаем, что никому не угрожаем, а лишь готовимся защищать свою страну и не более того. Тогда кто угрожает? Откуда такие выводы? Это дело политиков, а наша задача – обеспечить спокойную жизнь граждан Беларуси", - подчеркнул он.
Но готовность отразить провокацию, продолжил заместитель командующего войсками ВВС и ПВО, это не самое главное. "Готовность в условиях проведения провокации проявить максимальную выдержку дорогого стоит. Потому что каждая провокация предназначена для чего-то. И если на нее неправильно отреагировать, цели провокации будут достигнуты", – пояснил замкомандующего.
Он отметил, что время на принятие решений измеряется в секундах. "Но здесь хотелось бы отметить, что уровень нашего оснащения как по средствам связи, так и по средствам радиолокации позволяет дать человеку время для принятия наиболее верного и обоснованного решения", – отметил Булавко.
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