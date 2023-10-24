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Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате" - РИА Новости, 24.10.2023
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14:08 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/proisshestviya-1904923306.html
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате" - РИА Новости, 24.10.2023
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"
Главе государственного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении "отката" в виде ремонта квартиры, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:08
2023-10-24T14:08
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Главе государственного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении "отката" в виде ремонта квартиры, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. "Крымавторанс" - крупнейшее транспортное госпредприятие республики, специализируется на пассажирских перевозках. К нему относятся 59 действующих автостанции и 11 автостанционных сетей. Предприятие подотчетно Минтрансу Крыма. "Должностное лицо пообещала владельцу строительной фирмы содействие в заключении договоров на ремонт помещений предприятия исключительно с ним, потребовав "откат" в виде проведения ремонта уже в ее квартире", - говорится в релизе. Далее, по данным следователей, директор заключила с фирмой договор на капремонт учебного корпуса предприятия почти на 9,5 миллионов рублей, а предприниматель, как и уславливались, отремонтировал ее квартиру. "Накануне должностное лицо была задержана сотрудниками республиканского УФСБ. По местам ее работы и жительства проведены обыски, изъяты денежные средства, в том числе валюта", - говорится в сообщении. Директор признала себе виновной и начала сотрудничать со следствием, в связи с чем суд отправил ее под домашний арест, а не в СИЗО. Имя задержанной в релизе не раскрывается, а судя по сайту "Крымавтотранса", предприятие возглавляет Оксана Мазур. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости подтвердил: по делу проходит именно она.
https://ria.ru/20220803/podkup-1806853546.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"

Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Главе государственного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении "отката" в виде ремонта квартиры, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Крымавторанс" - крупнейшее транспортное госпредприятие республики, специализируется на пассажирских перевозках. К нему относятся 59 действующих автостанции и 11 автостанционных сетей. Предприятие подотчетно Минтрансу Крыма.
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"Должностное лицо пообещала владельцу строительной фирмы содействие в заключении договоров на ремонт помещений предприятия исключительно с ним, потребовав "откат" в виде проведения ремонта уже в ее квартире", - говорится в релизе.
Далее, по данным следователей, директор заключила с фирмой договор на капремонт учебного корпуса предприятия почти на 9,5 миллионов рублей, а предприниматель, как и уславливались, отремонтировал ее квартиру.
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"Накануне должностное лицо была задержана сотрудниками республиканского УФСБ. По местам ее работы и жительства проведены обыски, изъяты денежные средства, в том числе валюта", - говорится в сообщении.
Директор признала себе виновной и начала сотрудничать со следствием, в связи с чем суд отправил ее под домашний арест, а не в СИЗО.
Имя задержанной в релизе не раскрывается, а судя по сайту "Крымавтотранса", предприятие возглавляет Оксана Мазур. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости подтвердил: по делу проходит именно она.
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