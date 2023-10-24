https://ria.ru/20231024/proisshestviya-1904923306.html

Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"

Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате" - РИА Новости, 24.10.2023

Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"

Главе государственного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении "отката" в виде ремонта квартиры, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:08

2023-10-24T14:08

2023-10-24T14:08

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Главе государственного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении "отката" в виде ремонта квартиры, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. "Крымавторанс" - крупнейшее транспортное госпредприятие республики, специализируется на пассажирских перевозках. К нему относятся 59 действующих автостанции и 11 автостанционных сетей. Предприятие подотчетно Минтрансу Крыма. "Должностное лицо пообещала владельцу строительной фирмы содействие в заключении договоров на ремонт помещений предприятия исключительно с ним, потребовав "откат" в виде проведения ремонта уже в ее квартире", - говорится в релизе. Далее, по данным следователей, директор заключила с фирмой договор на капремонт учебного корпуса предприятия почти на 9,5 миллионов рублей, а предприниматель, как и уславливались, отремонтировал ее квартиру. "Накануне должностное лицо была задержана сотрудниками республиканского УФСБ. По местам ее работы и жительства проведены обыски, изъяты денежные средства, в том числе валюта", - говорится в сообщении. Директор признала себе виновной и начала сотрудничать со следствием, в связи с чем суд отправил ее под домашний арест, а не в СИЗО. Имя задержанной в релизе не раскрывается, а судя по сайту "Крымавтотранса", предприятие возглавляет Оксана Мазур. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости подтвердил: по делу проходит именно она.

https://ria.ru/20220803/podkup-1806853546.html

https://ria.ru/20230802/uspenskaya-1887788787.html

https://ria.ru/20230615/podarki-1878290076.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)