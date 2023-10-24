https://ria.ru/20231024/proisshestviya-1904923306.html
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате" - РИА Новости, 24.10.2023
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"
Главе государственного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении "отката" в виде ремонта квартиры, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:08
2023-10-24T14:08
2023-10-24T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Главе государственного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении "отката" в виде ремонта квартиры, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. "Крымавторанс" - крупнейшее транспортное госпредприятие республики, специализируется на пассажирских перевозках. К нему относятся 59 действующих автостанции и 11 автостанционных сетей. Предприятие подотчетно Минтрансу Крыма. "Должностное лицо пообещала владельцу строительной фирмы содействие в заключении договоров на ремонт помещений предприятия исключительно с ним, потребовав "откат" в виде проведения ремонта уже в ее квартире", - говорится в релизе. Далее, по данным следователей, директор заключила с фирмой договор на капремонт учебного корпуса предприятия почти на 9,5 миллионов рублей, а предприниматель, как и уславливались, отремонтировал ее квартиру. "Накануне должностное лицо была задержана сотрудниками республиканского УФСБ. По местам ее работы и жительства проведены обыски, изъяты денежные средства, в том числе валюта", - говорится в сообщении. Директор признала себе виновной и начала сотрудничать со следствием, в связи с чем суд отправил ее под домашний арест, а не в СИЗО. Имя задержанной в релизе не раскрывается, а судя по сайту "Крымавтотранса", предприятие возглавляет Оксана Мазур. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости подтвердил: по делу проходит именно она.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"
Главу крупнейшего транспортного предприятия Крыма поймали на "откате"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Главе государственного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении "отката" в виде ремонта квартиры, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Крымавторанс" - крупнейшее транспортное госпредприятие республики, специализируется на пассажирских перевозках. К нему относятся 59 действующих автостанции и 11 автостанционных сетей. Предприятие подотчетно Минтрансу Крыма.
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"Должностное лицо пообещала владельцу строительной фирмы содействие в заключении договоров на ремонт помещений предприятия исключительно с ним, потребовав "откат" в виде проведения ремонта уже в ее квартире", - говорится в релизе.
Далее, по данным следователей, директор заключила с фирмой договор на капремонт учебного корпуса предприятия почти на 9,5 миллионов рублей, а предприниматель, как и уславливались, отремонтировал ее квартиру.
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"Накануне должностное лицо была задержана сотрудниками республиканского УФСБ. По местам ее работы и жительства проведены обыски, изъяты денежные средства, в том числе валюта", - говорится в сообщении.
Директор признала себе виновной и начала сотрудничать со следствием, в связи с чем суд отправил ее под домашний арест, а не в СИЗО.
Имя задержанной в релизе не раскрывается, а судя по сайту "Крымавтотранса", предприятие возглавляет Оксана Мазур. Знакомый с ситуацией источник РИА Новости подтвердил: по делу проходит именно она.
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