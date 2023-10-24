https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904936204.html

Выпускница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании

Выпускница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании - РИА Новости, 24.10.2023

Выпускница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании

Уголовное дело об изнасиловании возбудили в Омской области по заявлению бывшей воспитанницы одного из детских домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:47

2023-10-24T14:47

2023-10-24T14:50

происшествия

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело об изнасиловании возбудили в Омской области по заявлению бывшей воспитанницы одного из детских домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону во вторник. По информации источников РИА Новости в силовых структурах, 32-летняя девушка утверждает, что ее несколько лет кряду, начиная с младшего возраста, ее насиловал директор учреждения, на тот момент действующий. О каком именно областном детском доме речь, не уточняется. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Изнасилование", следователи выясняют все обстоятельства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, не уточняя детали. В минувшие выходные стало известно о другом инциденте - в Большеуховском детском доме Омской области. По данным следствия, воспитанница издевалась над сверстниками и заставляла одну из девочек мыть унитаз голыми руками. На нее и на педагогов завели уголовные дела, после чего губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил провести проверку во всех детдомах региона.

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904638143.html

https://ria.ru/20231017/iznasilovanie-1903406902.html

омская область

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происшествия, омская область, виталий хоценко