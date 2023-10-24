https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904936204.html
Выпускница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании
Выпускница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании - РИА Новости, 24.10.2023
Выпускница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании
Уголовное дело об изнасиловании возбудили в Омской области по заявлению бывшей воспитанницы одного из детских домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:47
2023-10-24T14:47
2023-10-24T14:50
происшествия
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело об изнасиловании возбудили в Омской области по заявлению бывшей воспитанницы одного из детских домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону во вторник. По информации источников РИА Новости в силовых структурах, 32-летняя девушка утверждает, что ее несколько лет кряду, начиная с младшего возраста, ее насиловал директор учреждения, на тот момент действующий. О каком именно областном детском доме речь, не уточняется. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Изнасилование", следователи выясняют все обстоятельства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, не уточняя детали. В минувшие выходные стало известно о другом инциденте - в Большеуховском детском доме Омской области. По данным следствия, воспитанница издевалась над сверстниками и заставляла одну из девочек мыть унитаз голыми руками. На нее и на педагогов завели уголовные дела, после чего губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил провести проверку во всех детдомах региона.
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904638143.html
https://ria.ru/20231017/iznasilovanie-1903406902.html
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происшествия, омская область, виталий хоценко
Происшествия, Омская область, Виталий Хоценко
Выпускница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании
Бывшая воспитанница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании
ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело об изнасиловании возбудили в Омской области по заявлению бывшей воспитанницы одного из детских домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону во вторник.
По информации источников РИА Новости в силовых структурах, 32-летняя девушка утверждает, что ее несколько лет кряду, начиная с младшего возраста, ее насиловал директор учреждения, на тот момент действующий. О каком именно областном детском доме речь, не уточняется.
Стали известны подробности ЧП в омском детдоме
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Изнасилование", следователи выясняют все обстоятельства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, не уточняя детали.
В минувшие выходные стало известно о другом инциденте - в Большеуховском детском доме Омской области. По данным следствия, воспитанница издевалась над сверстниками и заставляла одну из девочек мыть унитаз голыми руками.
На нее и на педагогов завели уголовные дела, после чего губернатор Омской области Виталий Хоценко
поручил провести проверку во всех детдомах региона.
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