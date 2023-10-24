https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904921223.html
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку - РИА Новости, 24.10.2023
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку
Прокуратура в Саратове организовала проверку после публикации видео, на котором местная жительница в состоянии алкогольного опьянения у подъезда избивает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:02
2023-10-24T14:02
2023-10-24T14:02
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САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура в Саратове организовала проверку после публикации видео, на котором местная жительница в состоянии алкогольного опьянения у подъезда избивает внучку, ребенка доставили в больницу, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. "Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по публикации в СМИ о жестоком обращении с несовершеннолетним ребенком. По предварительным данным, 23 октября, находясь у дома 5 по улице Блинова города Саратова, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянении, нанесла телесные повреждения своей несовершеннолетней внучке. Ребенок доставлен в лечебное учреждение, где у последней диагностированы телесные повреждения", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что соблюдение прав ребенка находится на контроле прокуратуры. "По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка в отношении законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию детей. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики", - отмечается в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что пострадала 10-летняя девочка, она жила с бабушкой, а мама ребенка работает в Москве, при этом на учете семья не состояла.
https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html
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происшествия, москва, саратов
Происшествия, Москва, Саратов
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку
В Саратове прокуратура проверит женщину, которая избила внучку