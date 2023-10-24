Рейтинг@Mail.ru
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904921223.html
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку - РИА Новости, 24.10.2023
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку
Прокуратура в Саратове организовала проверку после публикации видео, на котором местная жительница в состоянии алкогольного опьянения у подъезда избивает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:02
2023-10-24T14:02
происшествия
москва
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура в Саратове организовала проверку после публикации видео, на котором местная жительница в состоянии алкогольного опьянения у подъезда избивает внучку, ребенка доставили в больницу, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. "Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по публикации в СМИ о жестоком обращении с несовершеннолетним ребенком. По предварительным данным, 23 октября, находясь у дома 5 по улице Блинова города Саратова, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянении, нанесла телесные повреждения своей несовершеннолетней внучке. Ребенок доставлен в лечебное учреждение, где у последней диагностированы телесные повреждения", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что соблюдение прав ребенка находится на контроле прокуратуры. "По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка в отношении законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию детей. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики", - отмечается в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что пострадала 10-летняя девочка, она жила с бабушкой, а мама ребенка работает в Москве, при этом на учете семья не состояла.
https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html
https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html
москва
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, саратов
Происшествия, Москва, Саратов
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку

В Саратове прокуратура проверит женщину, которая избила внучку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура в Саратове организовала проверку после публикации видео, на котором местная жительница в состоянии алкогольного опьянения у подъезда избивает внучку, ребенка доставили в больницу, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.
"Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по публикации в СМИ о жестоком обращении с несовершеннолетним ребенком. По предварительным данным, 23 октября, находясь у дома 5 по улице Блинова города Саратова, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянении, нанесла телесные повреждения своей несовершеннолетней внучке. Ребенок доставлен в лечебное учреждение, где у последней диагностированы телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Акция Окна Победы в средней школа № 16 имени Заволянского - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
"Удалите, пожалуйста, это видео". Что учинили школьники под Хабаровском
23 октября, 08:00
В ведомстве подчеркнули, что соблюдение прав ребенка находится на контроле прокуратуры. "По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка в отношении законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию детей. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики", - отмечается в сообщении.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что пострадала 10-летняя девочка, она жила с бабушкой, а мама ребенка работает в Москве, при этом на учете семья не состояла.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Башкирии мать избила и порезала малыша, плач которого мешал ей выпивать
10 октября, 09:34
 
ПроисшествияМоскваСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала