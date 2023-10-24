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В Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка
В Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка - РИА Новости, 24.10.2023
В Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка
Водолазы обнаружили в реке Тунтсайоки у села Алакуртти на юге Мурманской области тело 12-летнего мальчика, который накануне провалился под неокрепший лед,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:55
2023-10-24T13:55
2023-10-24T13:55
мурманская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 24 окт – РИА Новости. Водолазы обнаружили в реке Тунтсайоки у села Алакуртти на юге Мурманской области тело 12-летнего мальчика, который накануне провалился под неокрепший лед, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону. "Водолазной группой Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России обнаружено тело, извлечено из воды. На месте продолжают работать психологи Главного управления МЧС России по Мурманской области", - говорится в сообщении. Трагедия произошла в понедельник около 17.00 мск. Известно, что двое детей вышли на лед на реке, один из них провалился. Ребенка искали спасатели, водолазы, жители села и военнослужащие расположенного здесь гарнизона.
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мурманская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Мурманская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка
Спасатели в Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка