https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904919439.html

В Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка

В Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка - РИА Новости, 24.10.2023

В Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка

Водолазы обнаружили в реке Тунтсайоки у села Алакуртти на юге Мурманской области тело 12-летнего мальчика, который накануне провалился под неокрепший лед,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:55

2023-10-24T13:55

2023-10-24T13:55

мурманская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

МУРМАНСК, 24 окт – РИА Новости. Водолазы обнаружили в реке Тунтсайоки у села Алакуртти на юге Мурманской области тело 12-летнего мальчика, который накануне провалился под неокрепший лед, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону. "Водолазной группой Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России обнаружено тело, извлечено из воды. На месте продолжают работать психологи Главного управления МЧС России по Мурманской области", - говорится в сообщении. Трагедия произошла в понедельник около 17.00 мск. Известно, что двое детей вышли на лед на реке, один из них провалился. Ребенка искали спасатели, водолазы, жители села и военнослужащие расположенного здесь гарнизона.

https://ria.ru/20231022/rebenok-1904510900.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия