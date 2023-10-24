https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904865217.html
В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе
В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе - РИА Новости, 24.10.2023
В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе
Движение перекрыто на участке трассы на западе Красноярского края из-за опрокинувшегося бензовоза с топливом, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:52
2023-10-24T10:52
2023-10-24T11:21
происшествия
красноярский край
назаровский район
гибдд мвд рф
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904865447_52:0:1688:920_1920x0_80_0_0_a91727b7a32effcbdc2129ee197b8dbe.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Движение перекрыто на участке трассы на западе Красноярского края из-за опрокинувшегося бензовоза с топливом, сообщает краевой главк МВД. По его данным, авария произошла на 39 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. "Предварительно, в 11 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на 39-ом километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое произошло опрокидывание бензовоза с топливом. В результате автопроисшествия водитель получил травмы. Из-за розлива топлива на проезжую часть полностью перекрыт участок дороги в обоих направлениях", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ведомства, автомобилисты, выехавшие со стороны Ужура, могут совершить объезд через поселок Степной Назаровского района. Предполагается, что аварию устранят и откроют движение в течение двух часов.
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html
красноярский край
назаровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904865447_461:0:1688:920_1920x0_80_0_0_a633331a47e42ca6bf4c581d6cfa5730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, назаровский район, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Красноярский край, Назаровский район, ГИБДД МВД РФ, Авто
В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе
В Красноярском крае бензовоз с топливом опрокинулся на трассе