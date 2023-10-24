https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904865217.html

В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе

В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе - РИА Новости, 24.10.2023

В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе

Движение перекрыто на участке трассы на западе Красноярского края из-за опрокинувшегося бензовоза с топливом, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:52

2023-10-24T10:52

2023-10-24T11:21

происшествия

красноярский край

назаровский район

гибдд мвд рф

авто

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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Движение перекрыто на участке трассы на западе Красноярского края из-за опрокинувшегося бензовоза с топливом, сообщает краевой главк МВД. По его данным, авария произошла на 39 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. "Предварительно, в 11 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на 39-ом километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое произошло опрокидывание бензовоза с топливом. В результате автопроисшествия водитель получил травмы. Из-за розлива топлива на проезжую часть полностью перекрыт участок дороги в обоих направлениях", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ведомства, автомобилисты, выехавшие со стороны Ужура, могут совершить объезд через поселок Степной Назаровского района. Предполагается, что аварию устранят и откроют движение в течение двух часов.

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html

красноярский край

назаровский район

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происшествия, красноярский край, назаровский район, гибдд мвд рф, авто