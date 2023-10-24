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В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе - РИА Новости, 24.10.2023
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10:52 24.10.2023 (обновлено: 11:21 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904865217.html
В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе
В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе - РИА Новости, 24.10.2023
В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе
Движение перекрыто на участке трассы на западе Красноярского края из-за опрокинувшегося бензовоза с топливом, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:52
2023-10-24T11:21
происшествия
красноярский край
назаровский район
гибдд мвд рф
авто
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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Движение перекрыто на участке трассы на западе Красноярского края из-за опрокинувшегося бензовоза с топливом, сообщает краевой главк МВД. По его данным, авария произошла на 39 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. "Предварительно, в 11 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на 39-ом километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое произошло опрокидывание бензовоза с топливом. В результате автопроисшествия водитель получил травмы. Из-за розлива топлива на проезжую часть полностью перекрыт участок дороги в обоих направлениях", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ведомства, автомобилисты, выехавшие со стороны Ужура, могут совершить объезд через поселок Степной Назаровского района. Предполагается, что аварию устранят и откроют движение в течение двух часов.
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html
красноярский край
назаровский район
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происшествия, красноярский край, назаровский район, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Красноярский край, Назаровский район, ГИБДД МВД РФ, Авто
В Красноярском крае бензовоз опрокинулся на трассе

В Красноярском крае бензовоз с топливом опрокинулся на трассе

© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского краяБензовоз с топливом опрокинулся на трассе на западе Красноярского края. Кадр видео
Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе на западе Красноярского края. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края
Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе на западе Красноярского края. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Движение перекрыто на участке трассы на западе Красноярского края из-за опрокинувшегося бензовоза с топливом, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, авария произошла на 39 километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое.
«
"Предварительно, в 11 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на 39-ом километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое произошло опрокидывание бензовоза с топливом. В результате автопроисшествия водитель получил травмы. Из-за розлива топлива на проезжую часть полностью перекрыт участок дороги в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, автомобилисты, выехавшие со стороны Ужура, могут совершить объезд через поселок Степной Назаровского района. Предполагается, что аварию устранят и откроют движение в течение двух часов.
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ПроисшествияКрасноярский крайНазаровский районГИБДД МВД РФАвто
 
 
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