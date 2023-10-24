https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904856319.html

На Кубани арестовали курьера, принесшего отравленный торт летчикам

На Кубани арестовали курьера, принесшего отравленный торт летчикам - РИА Новости, 26.10.2023

На Кубани арестовали курьера, принесшего отравленный торт летчикам

Возможного соучастника попытки отравления группы летчиков Армавирского военного авиационного училища Егора Семенова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-24T10:18

2023-10-24T10:18

2023-10-26T17:03

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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Возможного соучастника попытки отравления группы летчиков Армавирского военного авиационного училища Егора Семенова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство на улице. Как ранее сообщил "Коммерсант" со ссылкой на следствие, 21 октября произошло покушение на участников встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ). Роль курьера выполнил Егор Семенов, который привез в ресторан виски и торт якобы от кого-то из однокурсников. Летчики не смогли установить отправителя подарка, поэтому не стали пробовать угощение и сообщили о ситуации в ФСБ. Следствие предполагает, что торт был отравлен по приказу украинских спецслужб. "Семенов привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Наказание - 15 суток административного ареста", - рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Уточняется, что протокол о мелком хулиганстве был составлен, потому что Семенов нецензурно выражался на улице, размахивал руками и не реагировал на замечания. "Коммерсант" добавляет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что после отбытия наказания за хулиганство Семенов может быть арестован по уголовному делу о покушении на террористический акт, которое находится в производстве следственных органов ФСБ РФ. По данным силовиков, торт и виски были отравлены, а покушение на российских летчиков организовали сотрудники службы безопасности Украины. Курьером оказался уроженец Мелитополя Семенов, в последнее время проживавший в Подмосковье.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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происшествия, россия, краснодарский край, украина, фсб