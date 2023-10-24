На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте
На Урале женщину с коляской зажало в неисправном лифте
© Фото : ИНЦИДЕНТ НИЖНИЙ ТАГИЛ/TelegramЖители помогают женщине, застрявшей в дверях лифта жилого дома в Нижнем Тагиле
Жители помогают женщине, застрявшей в дверях лифта жилого дома в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Жительница Нижнего Тагила оказалась зажатой вниз головой в кабине лифта, который начал двигаться вверх с открытыми дверями, когда она заходила в него с коляской, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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"Детское передвижное устройство она успела закатить внутрь лифта, а когда поставила одну ногу в лифт, он неожиданно стал подниматься. В итоге порядка 30 минут женщина провисела вниз головой, пока жильцы дома, не увидев ужасную картину, не вызвали на помощь лифтера и сотрудников полиции. У пострадавшей медработники обнаружили перелом стопы", — рассказал представитель ведомства.
Как уточнили в региональном управлении СК, лифт начал двигаться с открытыми дверями, в результате чего женщину зажало между кабиной и частью стены над дверным проемом лифта. По данным ведомства, младенец, находившийся в коляске, не пострадал. Следователи проверят наличие в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Помимо этого, региональная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований жилищного законодательства в деятельности организации, обслуживающей указанный многоквартирный дом. Будет установлено, когда в последний раз проводилась проверка лифтового оборудования, и была ли реакция на жалобы жильцов дома.