https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904847105.html

На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте

На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте - РИА Новости, 24.10.2023

На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте

Жительница Нижнего Тагила оказалась зажатой вниз головой в кабине лифта, который начал двигаться вверх с открытыми дверями, когда она заходила в него с... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:17

2023-10-24T09:17

2023-10-24T14:52

происшествия

нижний тагил

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Жительница Нижнего Тагила оказалась зажатой вниз головой в кабине лифта, который начал двигаться вверх с открытыми дверями, когда она заходила в него с коляской, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "Детское передвижное устройство она успела закатить внутрь лифта, а когда поставила одну ногу в лифт, он неожиданно стал подниматься. В итоге порядка 30 минут женщина провисела вниз головой, пока жильцы дома, не увидев ужасную картину, не вызвали на помощь лифтера и сотрудников полиции. У пострадавшей медработники обнаружили перелом стопы", — рассказал представитель ведомства.Как уточнили в региональном управлении СК, лифт начал двигаться с открытыми дверями, в результате чего женщину зажало между кабиной и частью стены над дверным проемом лифта. По данным ведомства, младенец, находившийся в коляске, не пострадал. Следователи проверят наличие в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Помимо этого, региональная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований жилищного законодательства в деятельности организации, обслуживающей указанный многоквартирный дом. Будет установлено, когда в последний раз проводилась проверка лифтового оборудования, и была ли реакция на жалобы жильцов дома.

https://ria.ru/20230918/strakhi-1892846835.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)