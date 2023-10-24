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На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте - РИА Новости, 24.10.2023
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09:17 24.10.2023 (обновлено: 14:52 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904847105.html
На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте
На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте - РИА Новости, 24.10.2023
На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте
Жительница Нижнего Тагила оказалась зажатой вниз головой в кабине лифта, который начал двигаться вверх с открытыми дверями, когда она заходила в него с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:17
2023-10-24T14:52
происшествия
нижний тагил
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Жительница Нижнего Тагила оказалась зажатой вниз головой в кабине лифта, который начал двигаться вверх с открытыми дверями, когда она заходила в него с коляской, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. &quot;Детское передвижное устройство она успела закатить внутрь лифта, а когда поставила одну ногу в лифт, он неожиданно стал подниматься. В итоге порядка 30 минут женщина провисела вниз головой, пока жильцы дома, не увидев ужасную картину, не вызвали на помощь лифтера и сотрудников полиции. У пострадавшей медработники обнаружили перелом стопы&quot;, — рассказал представитель ведомства.Как уточнили в региональном управлении СК, лифт начал двигаться с открытыми дверями, в результате чего женщину зажало между кабиной и частью стены над дверным проемом лифта. По данным ведомства, младенец, находившийся в коляске, не пострадал. Следователи проверят наличие в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Помимо этого, региональная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований жилищного законодательства в деятельности организации, обслуживающей указанный многоквартирный дом. Будет установлено, когда в последний раз проводилась проверка лифтового оборудования, и была ли реакция на жалобы жильцов дома.
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале женщину зажало вниз головой в неисправном лифте

На Урале женщину с коляской зажало в неисправном лифте

© Фото : ИНЦИДЕНТ НИЖНИЙ ТАГИЛ/TelegramЖители помогают женщине, застрявшей в дверях лифта жилого дома в Нижнем Тагиле
Жители помогают женщине, застрявшей в дверях лифта жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : ИНЦИДЕНТ НИЖНИЙ ТАГИЛ/Telegram
Жители помогают женщине, застрявшей в дверях лифта жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Жительница Нижнего Тагила оказалась зажатой вниз головой в кабине лифта, который начал двигаться вверх с открытыми дверями, когда она заходила в него с коляской, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«

"Детское передвижное устройство она успела закатить внутрь лифта, а когда поставила одну ногу в лифт, он неожиданно стал подниматься. В итоге порядка 30 минут женщина провисела вниз головой, пока жильцы дома, не увидев ужасную картину, не вызвали на помощь лифтера и сотрудников полиции. У пострадавшей медработники обнаружили перелом стопы", — рассказал представитель ведомства.

Как уточнили в региональном управлении СК, лифт начал двигаться с открытыми дверями, в результате чего женщину зажало между кабиной и частью стены над дверным проемом лифта. По данным ведомства, младенец, находившийся в коляске, не пострадал. Следователи проверят наличие в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Помимо этого, региональная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований жилищного законодательства в деятельности организации, обслуживающей указанный многоквартирный дом. Будет установлено, когда в последний раз проводилась проверка лифтового оборудования, и была ли реакция на жалобы жильцов дома.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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