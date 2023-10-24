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В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро
В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро - РИА Новости, 24.10.2023
В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро
Пассажир упал на рельсы в метро Екатеринбурга, машинист успел остановить поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:12
2023-10-24T09:12
2023-10-24T09:53
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Пассажир упал на рельсы в метро Екатеринбурга, машинист успел остановить поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "В 8.08 (6.08 мск) на станции "Чкаловская" на путь в сторону "Ботаники" упал пассажир, машинист успел остановить поезд перед торцом платформы. Сняли напряжение, пассажира достали, передали полиции", – говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, мужчина не получил серьезных травм, его осмотрели врачи скорой помощи. "В 08.15 по местному времени движение восстановили. Станции не закрывали, на отдельных участках был увеличен интервал, сейчас все уже в графике", – добавили в пресс-службе. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина упал на рельсы по неосторожности, он не был пьян. "У него ссадины головы. Помощь на месте оказали. От госпитализации отказался", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро
В Екатеринбурге пассажир упал на рельсы в метро, машинист успел остановить поезд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Пассажир упал на рельсы в метро Екатеринбурга, машинист успел остановить поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
«
"В 8.08 (6.08 мск) на станции "Чкаловская" на путь в сторону "Ботаники" упал пассажир, машинист успел остановить поезд перед торцом платформы. Сняли напряжение, пассажира достали, передали полиции", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, мужчина не получил серьезных травм, его осмотрели врачи скорой помощи.
"В 08.15 по местному времени движение восстановили. Станции не закрывали, на отдельных участках был увеличен интервал, сейчас все уже в графике", – добавили в пресс-службе.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина упал на рельсы по неосторожности, он не был пьян. "У него ссадины головы. Помощь на месте оказали. От госпитализации отказался", – сказал собеседник агентства.