https://ria.ru/20231024/prigovory-1904977140.html

СК: приговоры гитлеровцам надо публиковать в проекте "Без срока давности"

СК: приговоры гитлеровцам надо публиковать в проекте "Без срока давности" - РИА Новости, 24.10.2023

СК: приговоры гитлеровцам надо публиковать в проекте "Без срока давности"

Материалы приговоров гитлеровским преступникам и их пособникам необходимо опубликовать в рамках проекта "Без срока давности", чтобы противостоять попыткам... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:43

2023-10-24T16:43

2023-10-24T16:43

общество

ссср

россия

светлогорск

александр федоров (следственный комитет)

следственный комитет россии (ск рф)

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 24 окт - РИА Новости. Материалы приговоров гитлеровским преступникам и их пособникам необходимо опубликовать в рамках проекта "Без срока давности", чтобы противостоять попыткам очернить работу советских правоохранителей, заявил зампред Следственного комитета РФ Александр Федоров. Указ президиума Верховного совета СССР №39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников" был издан 19 апреля 1943 года. Этот день отмечается сейчас как День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время попытки искажения истории направлены в числе прочего на то, чтобы поставить под сомнение законность деятельности советских следственных органов, в годы Великой Отечественной войны собиравших факты преступлений гитлеровцев и их подручных в отношении мирного населения СССР, отметил Федоров на пленарном заседании международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" в Светлогорске. "Обращает на себя внимание то, что не только за рубежом, но и в российских публицистической литературе, кинематографе, а иногда и в научных публикациях встречаются негативные оценки указа №39, ставятся под сомнение вынесенные на основе этого указа приговоры, приводятся рассуждения о якобы имевшем место беззаконии в деятельности следственных и судебных органов в период Великой Отечественной войны", - сказал Федоров. "Такие рассуждения и домыслы нельзя оставлять без внимания", - подчеркнул он. По словам Федорова, важно дать объективную оценку роли указа №39, разъяснять особенности и условия его принятия, показать "несостоятельность попыток очернения этого документа и практики его применения". "Для этого предлагаю в рамках проекта "Без срока давности" опубликовать указ №39 и подборку материалов из приговоров, вынесенных на основании этого указа в отношении фашистских преступников и их пособников, совершивших тягчайшие преступления", - добавил Федоров. Согласно указу №39 лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью. К апрелю 1943 года Красной армией была освобождена значительная часть советских земель, захваченных гитлеровцами в начале войны. Перед освободителями предстала картина чудовищных зверств, совершенных оккупантами и их подручными. Десятки тысяч ни в чем не повинных женщин, стариков и детей, а также попавших в плен красноармейцев были зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены вместе с целыми деревнями. Как отмечалось в указе №39, по действовавшим нормам к виновным в кровавых расправах преступникам и их пособникам применялись меры воздействия, которые явно не соответствовали совершенным злодеяниям. Поэтому указ усиливал наказания, подчеркивая, что расправы над беззащитными советскими гражданами и пленными красноармейцами, а также измена Родине являются "самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями".

https://ria.ru/20231024/voennoplennye-1904967020.html

https://ria.ru/20230907/dokumenty-1894649080.html

https://ria.ru/20231012/dneproges-1902211377.html

ссср

россия

светлогорск

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общество, ссср, россия, светлогорск, александр федоров (следственный комитет), следственный комитет россии (ск рф)