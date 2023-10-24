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В ДНР осудили боевика "Азова"*, который пьяным убил прохожего в Мариуполе - РИА Новости, 24.10.2023
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17:00 24.10.2023 (обновлено: 17:01 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/prigovor-1904981388.html
В ДНР осудили боевика "Азова"*, который пьяным убил прохожего в Мариуполе
В ДНР осудили боевика "Азова"*, который пьяным убил прохожего в Мариуполе - РИА Новости, 24.10.2023
В ДНР осудили боевика "Азова"*, который пьяным убил прохожего в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил боевика "Азова"*, пьяным расстрелявшего прохожего в Мариуполе, к 25 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:00
2023-10-24T17:01
происшествия
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил боевика "Азова"*, пьяным расстрелявшего прохожего в Мариуполе, к 25 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Судом установлено, что весной 2022 года снайпер "Азова"* Алексей Фиклинец с сослуживцами располагались на боевых позициях в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе. В ночь на 11 марта пьяный Фиклинец у подъезда дома по улице Куприна увидел мужчину в гражданской одежде и, полагая, что тот занимает пророссийскую позицию, расстрелял его. "Фиклинец свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и убийстве, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html
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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР осудили боевика "Азова"*, который пьяным убил прохожего в Мариуполе

Суд дал боевику "Азова", который пьяным убил прохожего в Мариуполе, 25 лет

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил боевика "Азова"*, пьяным расстрелявшего прохожего в Мариуполе, к 25 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Судом установлено, что весной 2022 года снайпер "Азова"* Алексей Фиклинец с сослуживцами располагались на боевых позициях в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе. В ночь на 11 марта пьяный Фиклинец у подъезда дома по улице Куприна увидел мужчину в гражданской одежде и, полагая, что тот занимает пророссийскую позицию, расстрелял его.
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"Фиклинец свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.
Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и убийстве, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ПроисшествияМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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