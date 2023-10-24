https://ria.ru/20231024/prigovor-1904981388.html

В ДНР осудили боевика "Азова"*, который пьяным убил прохожего в Мариуполе

В ДНР осудили боевика "Азова"*, который пьяным убил прохожего в Мариуполе - РИА Новости, 24.10.2023

В ДНР осудили боевика "Азова"*, который пьяным убил прохожего в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил боевика "Азова"*, пьяным расстрелявшего прохожего в Мариуполе, к 25 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:00

2023-10-24T17:00

2023-10-24T17:01

происшествия

мариуполь

россия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил боевика "Азова"*, пьяным расстрелявшего прохожего в Мариуполе, к 25 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Судом установлено, что весной 2022 года снайпер "Азова"* Алексей Фиклинец с сослуживцами располагались на боевых позициях в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе. В ночь на 11 марта пьяный Фиклинец у подъезда дома по улице Куприна увидел мужчину в гражданской одежде и, полагая, что тот занимает пророссийскую позицию, расстрелял его. "Фиклинец свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и убийстве, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231020/vs-rf-1904180179.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)