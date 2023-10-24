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В Архангельской области загорелся детский сад

В Архангельской области загорелся детский сад - РИА Новости, 24.10.2023

В Архангельской области загорелся детский сад

Больше 100 детей и взрослых эвакуированы из детского сада в Новодвинске из-за пожара, вспыхнувшего в прачечной из-за случайного включения электронагревателя,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:17

2023-10-24T14:17

2023-10-24T14:17

происшествия

новодвинск

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 24 окт – РИА Новости. Больше 100 детей и взрослых эвакуированы из детского сада в Новодвинске из-за пожара, вспыхнувшего в прачечной из-за случайного включения электронагревателя, где почему-то хранились мешки для белья, сообщает ГУМЧС по Архангельской области. ЧП произошло в детском саду "Чебурашка". Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации с выводом на пункт связи пожарной части - система сработала, и сигнал о пожаре мгновенно поступил в экстренные службы. Работники детского сада продублировали сообщение о тревоге по телефону. "По прибытию на место было установлено, что происходит задымление в помещении прачечной. Администрацией учреждения организована эвакуация 83 детей и 27 взрослых на свежий воздух", - говорится в сообщении. Очаг пожара был оперативно обнаружен и потушен, пострадавших нет. Как отметили в ведомстве, причиной произошедшего стал электрический нагреватель для нагрева воды. Техника уже долгое время не использовалась по предназначению, и сотрудники учреждения хранили внутри мешки для сбора белья. "Несмотря на это, титан не был обесточен. По предварительной информации, сегодня (во вторник) утром работники случайно переключили тумблер включения, титан нагрелся и вещи внутри начали тлеть", - пояснили в МЧС.

https://ria.ru/20231024/sobaki-1904860015.html

новодвинск

архангельская область

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происшествия, новодвинск, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)