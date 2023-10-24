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В Хабаровске загорелась трава на части Большого Уссурийского острова - РИА Новости, 24.10.2023
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11:49 24.10.2023 (обновлено: 12:15 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/pozhar-1904879428.html
В Хабаровске загорелась трава на части Большого Уссурийского острова
В Хабаровске загорелась трава на части Большого Уссурийского острова - РИА Новости, 24.10.2023
В Хабаровске загорелась трава на части Большого Уссурийского острова
Спасатели и местные жители тушат крупный пал травы на острове Большой Уссурийский в Хабаровске, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:49
2023-10-24T12:15
происшествия
хабаровск
большой уссурийский (остров)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Спасатели и местные жители тушат крупный пал травы на острове Большой Уссурийский в Хабаровске, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. "Днем 24 октября в ходе мониторинга пожароопасной обстановки было выявлено возгорание сухой травы на левобережье Хабаровска - на острове Большой Уссурийский. Для разведки в указанном направлении направились огнеборцы из состава временного пожарного поста… Они обнаружили горение травы, порывами ветра пламя распространилось на значительную площадь. Запросив дополнительные силы, они приступили к ликвидации огня", - говорится в сообщении. Отмечается, что для усиления группировки на остров на двух катерах направлены огнеборцы 21-го пожарно-спасательного отряда и Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Спасатели и жители поселка Уссурийский тушат пламя по кромке пожара. Остров Большой Уссурийский, общей площадью более 250 квадратных километров, расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100.
https://ria.ru/20231024/sobaki-1904860015.html
хабаровск
большой уссурийский (остров)
россия
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происшествия, хабаровск, большой уссурийский (остров), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Большой Уссурийский (остров), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске загорелась трава на части Большого Уссурийского острова

В Хабаровске тушат пал травы на российской части Большого Уссурийского острова

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкМост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае
Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Спасатели и местные жители тушат крупный пал травы на острове Большой Уссурийский в Хабаровске, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
«
"Днем 24 октября в ходе мониторинга пожароопасной обстановки было выявлено возгорание сухой травы на левобережье Хабаровска - на острове Большой Уссурийский. Для разведки в указанном направлении направились огнеборцы из состава временного пожарного поста… Они обнаружили горение травы, порывами ветра пламя распространилось на значительную площадь. Запросив дополнительные силы, они приступили к ликвидации огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для усиления группировки на остров на двух катерах направлены огнеборцы 21-го пожарно-спасательного отряда и Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Спасатели и жители поселка Уссурийский тушат пламя по кромке пожара.
Остров Большой Уссурийский, общей площадью более 250 квадратных километров, расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100.
Сотрудники МЧС России спасли шесть собак при пожаре в Артеме - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре
24 октября, 10:36
 
ПроисшествияХабаровскБольшой Уссурийский (остров)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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