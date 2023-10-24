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Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.10.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении уничтожила склад боеприпасов и 12 единиц техники ВСУ, включая три польские самоходные гаубицы Krab, потери ВСУ за РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:16
2023-10-24T14:16
2023-10-24T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении уничтожила склад боеприпасов и 12 единиц техники ВСУ, включая три польские самоходные гаубицы Krab, потери ВСУ за сутки превысили 235 военных, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов 93-й механизированной бригады."За прошедшие сутки потери противника составили более 235 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке.
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Минобороны назвало потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 235 солдат на Донецком направлении