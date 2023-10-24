https://ria.ru/20231024/pomosch-1904852226.html

Оренбургские сельчане отправили в зону СВО внедорожник

Оренбургские сельчане отправили в зону СВО внедорожник - РИА Новости, 24.10.2023

Оренбургские сельчане отправили в зону СВО внедорожник

Жители Октябрьского района Оренбуржья отправили в зону спецоперации автомобиль УАЗ, загрузив его медикаментами, продуктами и противодроновыми одеялами, сообщил... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:53

2023-10-24T09:53

2023-10-24T10:10

общество

октябрьский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

надежные люди

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УФА, 24 окт – РИА Новости. Жители Октябрьского района Оренбуржья отправили в зону спецоперации автомобиль УАЗ, загрузив его медикаментами, продуктами и противодроновыми одеялами, сообщил глава администрации района Андрей Ларшин в своем Telegram-канале. "Собрали очередную партию гуманитарного груза и машину УАЗ для наших отважных ребят, находящихся на передовой. Автомобиль будет служить нашим ребятам для перевозки грузов и обеспечения мобильности на передовой. Это надежное транспортное средство позволит нашим воинам выполнять свои задачи более быстро и эффективно", - написал Ларшин. По его словам, неравнодушные жители района, предприниматели и общественники вместе с машиной также отправили бойцам коробки с предметами первой необходимости, продуктами питания, медицинскими препаратами, маскировочными сетями, противодроновыми одеялами, которые спасают жизни. Он поблагодарил всех неравнодушных граждан и отдельно добровольцев Андрея Булыгина и Алексея Боцанова, которые сами повезут УАЗ с посылками бойцам. "Каждая отправка посылок имеет огромное значение для ребят на передовой. Благодаря нашей помощи, они чувствуют поддержку и тепло родного дома, знают, что мы верим в них и ждём с победой. Спасибо каждому, кто помогает в реализации этой важной миссии", - обратился Ларшин к жителям района.

https://ria.ru/20231023/motor-1904757737.html

октябрьский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, октябрьский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)