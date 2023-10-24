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Москвичам пообещали легкие заморозки в ночь на среду - РИА Новости, 24.10.2023
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13:32 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/pogoda-1904911342.html
Москвичам пообещали легкие заморозки в ночь на среду
Москвичам пообещали легкие заморозки в ночь на среду - РИА Новости, 24.10.2023
Москвичам пообещали легкие заморозки в ночь на среду
Легкие заморозки до минус 3 градусов и слабая гололедица ожидаются в Москве в ночь с 24 на 25 октября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:32
2023-10-24T13:32
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Легкие заморозки до минус 3 градусов и слабая гололедица ожидаются в Москве в ночь с 24 на 25 октября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в течение вторника в столице местами возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура воздуха не превысит плюс 1-3 градусов. Вечером инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему двое суток осадков не будет, а в облачных полях могут появиться просветы. "В результате, с наступлением сумерек (после 17.09) усилится процесс радиационного выхолаживания приземного воздуха, из-за чего после 21.00 ожидаются легкие заморозки, которые в ночь усилятся до минус 1-3 градусов, по области до 0 - минус 5 градусов. На дорогах и тротуарах кое-где появится слабая гололедица", - написал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам пообещали легкие заморозки в ночь на среду

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается слабая гололедица в ночь на среду

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Легкие заморозки до минус 3 градусов и слабая гололедица ожидаются в Москве в ночь с 24 на 25 октября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в течение вторника в столице местами возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура воздуха не превысит плюс 1-3 градусов. Вечером инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему двое суток осадков не будет, а в облачных полях могут появиться просветы.
"В результате, с наступлением сумерек (после 17.09) усилится процесс радиационного выхолаживания приземного воздуха, из-за чего после 21.00 ожидаются легкие заморозки, которые в ночь усилятся до минус 1-3 градусов, по области до 0 - минус 5 градусов. На дорогах и тротуарах кое-где появится слабая гололедица", - написал Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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