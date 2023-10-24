https://ria.ru/20231024/pogoda-1904911342.html

Москвичам пообещали легкие заморозки в ночь на среду

Москвичам пообещали легкие заморозки в ночь на среду - РИА Новости, 24.10.2023

Москвичам пообещали легкие заморозки в ночь на среду

Легкие заморозки до минус 3 градусов и слабая гололедица ожидаются в Москве в ночь с 24 на 25 октября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:32

2023-10-24T13:32

2023-10-24T13:32

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Легкие заморозки до минус 3 градусов и слабая гололедица ожидаются в Москве в ночь с 24 на 25 октября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в течение вторника в столице местами возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура воздуха не превысит плюс 1-3 градусов. Вечером инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему двое суток осадков не будет, а в облачных полях могут появиться просветы. "В результате, с наступлением сумерек (после 17.09) усилится процесс радиационного выхолаживания приземного воздуха, из-за чего после 21.00 ожидаются легкие заморозки, которые в ночь усилятся до минус 1-3 градусов, по области до 0 - минус 5 градусов. На дорогах и тротуарах кое-где появится слабая гололедица", - написал Тишковец.

https://ria.ru/20231023/sneg-1904597226.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец