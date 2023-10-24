https://ria.ru/20231024/pogoda-1904900678.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 24.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Плюсовая температура и без существенных осадков ожидается в Москве на праздничные ноябрьские выходные, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:59

2023-10-24T12:59

2023-10-24T12:59

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плюсовая температура и без существенных осадков ожидается в Москве на праздничные ноябрьские выходные, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "На праздничные дни существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет положительной и ночью, и днем", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в первых числах ноября дневная температура воздуха "грозит" повыситься до плюс 8 - плюс 10 градусов.

https://ria.ru/20231020/osen-1903256099.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова