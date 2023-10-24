https://ria.ru/20231024/pogoda-1904900678.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 24.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Плюсовая температура и без существенных осадков ожидается в Москве на праздничные ноябрьские выходные, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:59
2023-10-24T12:59
2023-10-24T12:59
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плюсовая температура и без существенных осадков ожидается в Москве на праздничные ноябрьские выходные, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "На праздничные дни существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет положительной и ночью, и днем", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в первых числах ноября дневная температура воздуха "грозит" повыситься до плюс 8 - плюс 10 градусов.
https://ria.ru/20231020/osen-1903256099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна позднякова
Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные
В Москве в праздничные выходные ожидается плюсовая температура