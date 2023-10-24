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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 24.10.2023
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12:59 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/pogoda-1904900678.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 24.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Плюсовая температура и без существенных осадков ожидается в Москве на праздничные ноябрьские выходные, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:59
2023-10-24T12:59
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плюсовая температура и без существенных осадков ожидается в Москве на праздничные ноябрьские выходные, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "На праздничные дни существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет положительной и ночью, и днем", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в первых числах ноября дневная температура воздуха "грозит" повыситься до плюс 8 - плюс 10 градусов.
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москва, татьяна позднякова
Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве в праздничные выходные ожидается плюсовая температура

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по Москворецкой набережной
Автомобильное движение по Москворецкой набережной - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по Москворецкой набережной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Плюсовая температура и без существенных осадков ожидается в Москве на праздничные ноябрьские выходные, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"На праздничные дни существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет положительной и ночью, и днем", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в первых числах ноября дневная температура воздуха "грозит" повыситься до плюс 8 - плюс 10 градусов.
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20 октября, 18:04
 
МоскваТатьяна Позднякова
 
 
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