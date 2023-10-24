https://ria.ru/20231024/pogoda-1904840881.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 24.10.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Дождь со снегом и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:10

2023-10-24T08:10

2023-10-24T08:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Дождь со снегом и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник российская столица будет находится в тыловой холодной части циклона. "Погода облачная, вечером с прояснениями. Пройдут кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом, переходящие в снег. В вечерние часы местами гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - 0 - плюс 5 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, показания барометров вернутся в норму, составив 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231023/tuman-1904587336.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода