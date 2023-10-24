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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 24.10.2023
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08:10 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/pogoda-1904840881.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 24.10.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Дождь со снегом и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:10
2023-10-24T08:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Дождь со снегом и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник российская столица будет находится в тыловой холодной части циклона. "Погода облачная, вечером с прояснениями. Пройдут кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом, переходящие в снег. В вечерние часы местами гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - 0 - плюс 5 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, показания барометров вернутся в норму, составив 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются дожди снегом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНепогода в Москве
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Дождь со снегом и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник российская столица будет находится в тыловой холодной части циклона.
"Погода облачная, вечером с прояснениями. Пройдут кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом, переходящие в снег. В вечерние часы местами гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - 0 - плюс 5 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, показания барометров вернутся в норму, составив 747 миллиметров ртутного столба.
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Синоптик рассказал, когда рассеются туманы в Москве
23 октября, 08:45
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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