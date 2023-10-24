https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904975690.html

Хайкин: катки в Подмосковье начнут работу уже в первой половине декабря

Хайкин: катки в Подмосковье начнут работу уже в первой половине декабря - РИА Новости, 24.10.2023

Хайкин: катки в Подмосковье начнут работу уже в первой половине декабря

Катки в Подмосковье начнут открываться с 1 по 15 декабря, сейчас в регионе идут работы по подготовке к зимнему сезону и открытию первой в области внесезонной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:49

2023-10-24T16:49

2023-10-24T16:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

балашиха

михаил хайкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861169860_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_3234d5ec96851e3aa44421f8c1fa9cef.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Катки в Подмосковье начнут открываться с 1 по 15 декабря, сейчас в регионе идут работы по подготовке к зимнему сезону и открытию первой в области внесезонной тюбинговой горки в Одинцово и в парке Малевича, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. "В этом году у нас продолжается программа по созданию катков с искусственным льдом (пять стационарных и три арендных) в Балашихе, Богородском, Наро-Фоминске, Пушкино, Ивантеевке, Истре, Коломне и Сергиевом Посаде. Также делаем первую в Подмосковье всесезонную тюбинговую горку в Одинцово, в парке Малевича. Работы уже ведутся. Катки начнут функционировать с 1 по 15 декабря", - отметил Хайкин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам министра, при благоустройстве важно уделить внимание прокату, брендингу, сервисам, услугам. Работы ведутся с каждым муниципалитетом.

https://realty.ria.ru/20231024/basseyn-1904869425.html

московская область (подмосковье)

одинцово

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), одинцово, балашиха, михаил хайкин