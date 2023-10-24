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Хайкин: катки в Подмосковье начнут работу уже в первой половине декабря - РИА Новости, 24.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:49 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904975690.html
Хайкин: катки в Подмосковье начнут работу уже в первой половине декабря
Хайкин: катки в Подмосковье начнут работу уже в первой половине декабря - РИА Новости, 24.10.2023
Хайкин: катки в Подмосковье начнут работу уже в первой половине декабря
Катки в Подмосковье начнут открываться с 1 по 15 декабря, сейчас в регионе идут работы по подготовке к зимнему сезону и открытию первой в области внесезонной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:49
2023-10-24T16:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцово
балашиха
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Катки в Подмосковье начнут открываться с 1 по 15 декабря, сейчас в регионе идут работы по подготовке к зимнему сезону и открытию первой в области внесезонной тюбинговой горки в Одинцово и в парке Малевича, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. "В этом году у нас продолжается программа по созданию катков с искусственным льдом (пять стационарных и три арендных) в Балашихе, Богородском, Наро-Фоминске, Пушкино, Ивантеевке, Истре, Коломне и Сергиевом Посаде. Также делаем первую в Подмосковье всесезонную тюбинговую горку в Одинцово, в парке Малевича. Работы уже ведутся. Катки начнут функционировать с 1 по 15 декабря", - отметил Хайкин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам министра, при благоустройстве важно уделить внимание прокату, брендингу, сервисам, услугам. Работы ведутся с каждым муниципалитетом.
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московская область (подмосковье), одинцово, балашиха, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Балашиха, Михаил Хайкин

Хайкин: катки в Подмосковье начнут работу уже в первой половине декабря

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Молодой человек зашнуровывает коньки - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Катки в Подмосковье начнут открываться с 1 по 15 декабря, сейчас в регионе идут работы по подготовке к зимнему сезону и открытию первой в области внесезонной тюбинговой горки в Одинцово и в парке Малевича, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
"В этом году у нас продолжается программа по созданию катков с искусственным льдом (пять стационарных и три арендных) в Балашихе, Богородском, Наро-Фоминске, Пушкино, Ивантеевке, Истре, Коломне и Сергиевом Посаде. Также делаем первую в Подмосковье всесезонную тюбинговую горку в Одинцово, в парке Малевича. Работы уже ведутся. Катки начнут функционировать с 1 по 15 декабря", - отметил Хайкин, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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По словам министра, при благоустройстве важно уделить внимание прокату, брендингу, сервисам, услугам. Работы ведутся с каждым муниципалитетом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоБалашихаМихаил Хайкин
 
 
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