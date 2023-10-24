https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904918708.html

Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка завершается в Подмосковье

Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка завершается в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023

Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка завершается в Подмосковье

Рабочие завершили первый этап по благоустройству Химкинского лесопарка - самой большой зеленой зоны одноименного округа, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:52

2023-10-24T13:52

2023-10-24T13:52

московская область (подмосковье)

химки

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рабочие завершили первый этап по благоустройству Химкинского лесопарка - самой большой зеленой зоны одноименного округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В рамках первого этапа обустроили новую детскую площадку в экостиле, проложили более четырех километров дорожно-тропиночной сети, установили 240 опор освещения, а также высадили деревья и кустарники. Предварительно территорию Химкинского лесопарка расчистили от повалившихся деревьев и сухостоя, мусора и демонтировали старые бетонные конструкции. Кроме того, в лесопарке подключили линию видеонаблюдения для дальнейшей установки камер. В этом сезоне на территории также установят лавочки, урны, навигацию, а в следующем - оборудуют велодорожки, обустроят лыжероллерную трассу и входные группы с парковкой. "О благоустройстве Химкинского лесопарка нас просили жители. Работы проводим в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". Общая площадь зеленой зоны целых 132 гектара, поэтому благоустройство разделили на два этапа. В первую очередь обустраиваем почти 50 гектаров. Наша задача - превратить лесопарк в комфортную зону для прогулок", - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. В муниципалитете также продолжают масштабную реконструкцию Парка культуры и отдыха имени Льва Толстого. В рамках первого этапа комплексно обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили велодорожки, установили новую детскую площадку, скалодром, веревочный парк, металлическое ограждение по всему периметру. Еще запустили сухой фонтан с интерактивной подсветкой и колесо обозрения высотой 50 метров, которое стало одним из самых высоких в Подмосковье. В следующем сезоне планируют открыть зону с аттракционами, павильоны для проведения мастер-классов, обновленную эстраду, три детские площадки для каждой возрастной группы, обновить пляжную зону.

https://ria.ru/20231014/klyuchi-1902737850.html

московская область (подмосковье)

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), химки