https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904918708.html
Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка завершается в Подмосковье
Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка завершается в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка завершается в Подмосковье
Рабочие завершили первый этап по благоустройству Химкинского лесопарка - самой большой зеленой зоны одноименного округа, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:52
2023-10-24T13:52
2023-10-24T13:52
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химки
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рабочие завершили первый этап по благоустройству Химкинского лесопарка - самой большой зеленой зоны одноименного округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В рамках первого этапа обустроили новую детскую площадку в экостиле, проложили более четырех километров дорожно-тропиночной сети, установили 240 опор освещения, а также высадили деревья и кустарники. Предварительно территорию Химкинского лесопарка расчистили от повалившихся деревьев и сухостоя, мусора и демонтировали старые бетонные конструкции. Кроме того, в лесопарке подключили линию видеонаблюдения для дальнейшей установки камер. В этом сезоне на территории также установят лавочки, урны, навигацию, а в следующем - оборудуют велодорожки, обустроят лыжероллерную трассу и входные группы с парковкой. "О благоустройстве Химкинского лесопарка нас просили жители. Работы проводим в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". Общая площадь зеленой зоны целых 132 гектара, поэтому благоустройство разделили на два этапа. В первую очередь обустраиваем почти 50 гектаров. Наша задача - превратить лесопарк в комфортную зону для прогулок", - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. В муниципалитете также продолжают масштабную реконструкцию Парка культуры и отдыха имени Льва Толстого. В рамках первого этапа комплексно обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили велодорожки, установили новую детскую площадку, скалодром, веревочный парк, металлическое ограждение по всему периметру. Еще запустили сухой фонтан с интерактивной подсветкой и колесо обозрения высотой 50 метров, которое стало одним из самых высоких в Подмосковье. В следующем сезоне планируют открыть зону с аттракционами, павильоны для проведения мастер-классов, обновленную эстраду, три детские площадки для каждой возрастной группы, обновить пляжную зону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), химки
Московская область (Подмосковье), Химки
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рабочие завершили первый этап по благоустройству Химкинского лесопарка - самой большой зеленой зоны одноименного округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках первого этапа обустроили новую детскую площадку в экостиле, проложили более четырех километров дорожно-тропиночной сети, установили 240 опор освещения, а также высадили деревья и кустарники. Предварительно территорию Химкинского лесопарка расчистили от повалившихся деревьев и сухостоя, мусора и демонтировали старые бетонные конструкции.
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Кроме того, в лесопарке подключили линию видеонаблюдения для дальнейшей установки камер. В этом сезоне на территории также установят лавочки, урны, навигацию, а в следующем - оборудуют велодорожки, обустроят лыжероллерную трассу и входные группы с парковкой.
"О благоустройстве Химкинского лесопарка нас просили жители. Работы проводим в рамках губернаторской программы "Парки в лесу". Общая площадь зеленой зоны целых 132 гектара, поэтому благоустройство разделили на два этапа. В первую очередь обустраиваем почти 50 гектаров. Наша задача - превратить лесопарк в комфортную зону для прогулок", - отметил глава городского округа Химки
Дмитрий Волошин.
В муниципалитете также продолжают масштабную реконструкцию Парка культуры и отдыха имени Льва Толстого. В рамках первого этапа комплексно обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили велодорожки, установили новую детскую площадку, скалодром, веревочный парк, металлическое ограждение по всему периметру. Еще запустили сухой фонтан с интерактивной подсветкой и колесо обозрения высотой 50 метров, которое стало одним из самых высоких в Подмосковье. В следующем сезоне планируют открыть зону с аттракционами, павильоны для проведения мастер-классов, обновленную эстраду, три детские площадки для каждой возрастной группы, обновить пляжную зону.