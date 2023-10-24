https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904867794.html
Более двух тысяч мам в декрете получили новые профессии в Подмосковье
Более двух тысяч мам в декрете получили новые профессии в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
Более двух тысяч мам в декрете получили новые профессии в Подмосковье
В Московской области свыше двух тысяч мам в декрете получили новые профессии, самая популярная из них - "Специалист в сфере закупок", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:03
2023-10-24T11:03
2023-10-24T11:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области свыше двух тысяч мам в декрете получили новые профессии, самая популярная из них - "Специалист в сфере закупок", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье получили дополнительное профессиональное образование и повысили свою квалификацию более двух тысяч мам - это мамы дошкольников и женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Также еще свыше тысячи продолжают обучение", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что в рамках национального проекта "Демография" программой переобучения могут также воспользоваться предпенсионеры, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и другие группы населения. Наиболее популярной специальностью среди мам является "Специалист в сфере закупок". "Я очень благодарна за предоставленную возможность бесплатно обучиться новой специальности. Преподаватели доступно и в интересной форме доносят образовательный материал. Уверена, дополнительное образование откроет новые перспективы и будет преимуществом при дальнейшем трудоустройстве", - отметила многодетная мама из Королева Олеся.
https://ria.ru/20231023/portal-1904694399.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области свыше двух тысяч мам в декрете получили новые профессии, самая популярная из них - "Специалист в сфере закупок", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье получили дополнительное профессиональное образование и повысили свою квалификацию более двух тысяч мам - это мамы дошкольников и женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Также еще свыше тысячи продолжают обучение", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что в рамках национального проекта "Демография" программой переобучения могут также воспользоваться предпенсионеры, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и другие группы населения.
Наиболее популярной специальностью среди мам является "Специалист в сфере закупок".
"Я очень благодарна за предоставленную возможность бесплатно обучиться новой специальности. Преподаватели доступно и в интересной форме доносят образовательный материал. Уверена, дополнительное образование откроет новые перспективы и будет преимуществом при дальнейшем трудоустройстве", - отметила многодетная мама из Королева
Олеся.