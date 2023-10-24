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Более двух тысяч мам в декрете получили новые профессии в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
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Новости Подмосковья
 
11:03 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904867794.html
Более двух тысяч мам в декрете получили новые профессии в Подмосковье
Более двух тысяч мам в декрете получили новые профессии в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
Более двух тысяч мам в декрете получили новые профессии в Подмосковье
В Московской области свыше двух тысяч мам в декрете получили новые профессии, самая популярная из них - "Специалист в сфере закупок", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:03
2023-10-24T11:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области свыше двух тысяч мам в декрете получили новые профессии, самая популярная из них - "Специалист в сфере закупок", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье получили дополнительное профессиональное образование и повысили свою квалификацию более двух тысяч мам - это мамы дошкольников и женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Также еще свыше тысячи продолжают обучение", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что в рамках национального проекта "Демография" программой переобучения могут также воспользоваться предпенсионеры, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и другие группы населения. Наиболее популярной специальностью среди мам является "Специалист в сфере закупок". "Я очень благодарна за предоставленную возможность бесплатно обучиться новой специальности. Преподаватели доступно и в интересной форме доносят образовательный материал. Уверена, дополнительное образование откроет новые перспективы и будет преимуществом при дальнейшем трудоустройстве", - отметила многодетная мама из Королева Олеся.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более двух тысяч мам в декрете получили новые профессии в Подмосковье

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области свыше двух тысяч мам в декрете получили новые профессии, самая популярная из них - "Специалист в сфере закупок", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье получили дополнительное профессиональное образование и повысили свою квалификацию более двух тысяч мам - это мамы дошкольников и женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Также еще свыше тысячи продолжают обучение", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что в рамках национального проекта "Демография" программой переобучения могут также воспользоваться предпенсионеры, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и другие группы населения.
Наиболее популярной специальностью среди мам является "Специалист в сфере закупок".
"Я очень благодарна за предоставленную возможность бесплатно обучиться новой специальности. Преподаватели доступно и в интересной форме доносят образовательный материал. Уверена, дополнительное образование откроет новые перспективы и будет преимуществом при дальнейшем трудоустройстве", - отметила многодетная мама из Королева Олеся.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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