https://ria.ru/20231024/perebezhchiki-1904830962.html

В Южной Корее задержали четырех перебежчиков из КНДР

В Южной Корее задержали четырех перебежчиков из КНДР - РИА Новости, 24.10.2023

В Южной Корее задержали четырех перебежчиков из КНДР

Рыбак в Южной Корее обнаружил и заявил о странной лодке с четырьмя неизвестными на борту, предположительно, из КНДР, все четверо были задержаны береговой... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T04:20

2023-10-24T04:20

2023-10-24T04:22

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 24 окт – РИА Новости. Рыбак в Южной Корее обнаружил и заявил о странной лодке с четырьмя неизвестными на борту, предположительно, из КНДР, все четверо были задержаны береговой охраной, переданы военным и выразили желание сбежать в Южную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в правительстве. Сообщается, что южнокорейский рыбак, который ловил рыбу в море у города Сокчхо, обнаружил "странную лодку" около 7.10 (01.10 мск), которая отличалась от южнокорейских по строению. На место сразу выехала береговая охрана, которая арестовала "малое северокорейское судно" и четырех человек на нем. Неизвестных личностей передали в ведение военных, а лодку буксируют в порт. "Как мне известно, четыре человека, прибывших из Северной Кореи в район Сокчхо, заявили о желании перебежать в Южную Корею", - заявил агентству источник в правительстве.

https://ria.ru/20230927/soldat-1898950686.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, кндр (северная корея)