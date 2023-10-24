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В Южной Корее задержали четырех перебежчиков из КНДР - РИА Новости, 24.10.2023
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04:20 24.10.2023 (обновлено: 04:22 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/perebezhchiki-1904830962.html
В Южной Корее задержали четырех перебежчиков из КНДР
В Южной Корее задержали четырех перебежчиков из КНДР - РИА Новости, 24.10.2023
В Южной Корее задержали четырех перебежчиков из КНДР
Рыбак в Южной Корее обнаружил и заявил о странной лодке с четырьмя неизвестными на борту, предположительно, из КНДР, все четверо были задержаны береговой... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T04:20
2023-10-24T04:22
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 24 окт – РИА Новости. Рыбак в Южной Корее обнаружил и заявил о странной лодке с четырьмя неизвестными на борту, предположительно, из КНДР, все четверо были задержаны береговой охраной, переданы военным и выразили желание сбежать в Южную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в правительстве. Сообщается, что южнокорейский рыбак, который ловил рыбу в море у города Сокчхо, обнаружил "странную лодку" около 7.10 (01.10 мск), которая отличалась от южнокорейских по строению. На место сразу выехала береговая охрана, которая арестовала "малое северокорейское судно" и четырех человек на нем. Неизвестных личностей передали в ведение военных, а лодку буксируют в порт. "Как мне известно, четыре человека, прибывших из Северной Кореи в район Сокчхо, заявили о желании перебежать в Южную Корею", - заявил агентству источник в правительстве.
https://ria.ru/20230927/soldat-1898950686.html
южная корея
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
В Южной Корее задержали четырех перебежчиков из КНДР

Рёнхап: военные Южной Кореи задержали 4 предполагаемых перебежчика из КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 окт – РИА Новости. Рыбак в Южной Корее обнаружил и заявил о странной лодке с четырьмя неизвестными на борту, предположительно, из КНДР, все четверо были задержаны береговой охраной, переданы военным и выразили желание сбежать в Южную Корею, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в правительстве.
Сообщается, что южнокорейский рыбак, который ловил рыбу в море у города Сокчхо, обнаружил "странную лодку" около 7.10 (01.10 мск), которая отличалась от южнокорейских по строению. На место сразу выехала береговая охрана, которая арестовала "малое северокорейское судно" и четырех человек на нем. Неизвестных личностей передали в ведение военных, а лодку буксируют в порт.
"Как мне известно, четыре человека, прибывших из Северной Кореи в район Сокчхо, заявили о желании перебежать в Южную Корею", - заявил агентству источник в правительстве.
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