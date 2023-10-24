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"При чем тут они?" США пришли в ярость из-за украинских пенсионеров - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/pensiya-1904831080.html
"При чем тут они?" США пришли в ярость из-за украинских пенсионеров
"При чем тут они?" США пришли в ярость из-за украинских пенсионеров - РИА Новости, 24.10.2023
"При чем тут они?" США пришли в ярость из-за украинских пенсионеров
США тратят на Украину гораздо больше денег, чем требуется для ее обороны, даже пенсионная система финансируется Вашингтоном, сообщил директор аналитического... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T04:35
2023-10-24T04:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США тратят на Украину гораздо больше денег, чем требуется для ее обороны, даже пенсионная система финансируется Вашингтоном, сообщил директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит в статье для издания American Conservative."Значительная доля помощи (США. — Прим. ред.) даже не помогает Украине воевать с Россией. Например, мы финансируем пенсионную систему. Даже если представить, что мы должны финансировать оборону Украины, как в это вписываются государственная пенсионная система?" — задался вопросом аналитик.Лэндрит подсчитал, что общий объем финансовой помощи, которую одобрил конгресс с начала конфликта, сравним с ВВП Украины до пандемии коронавируса. Всего конгрессмены предоставили Киеву 130 миллиардов долларов, что соответствует размеру ВВП Украины в 2018 году, добавил он."Мы посылаем Украине гораздо больше денег, чем требуется для войны, и даже не можем знать, куда эти деньги идут", — резюмировал эксперт.На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая станет на протяжении поколений "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231023/paket-1904581597.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
"При чем тут они?" США пришли в ярость из-за украинских пенсионеров

American Conservative: США финансируют украинскую пенсионную систему

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США тратят на Украину гораздо больше денег, чем требуется для ее обороны, даже пенсионная система финансируется Вашингтоном, сообщил директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит в статье для издания American Conservative.
"Значительная доля помощи (США. — Прим. ред.) даже не помогает Украине воевать с Россией. Например, мы финансируем пенсионную систему. Даже если представить, что мы должны финансировать оборону Украины, как в это вписываются государственная пенсионная система?" — задался вопросом аналитик.
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Лэндрит подсчитал, что общий объем финансовой помощи, которую одобрил конгресс с начала конфликта, сравним с ВВП Украины до пандемии коронавируса. Всего конгрессмены предоставили Киеву 130 миллиардов долларов, что соответствует размеру ВВП Украины в 2018 году, добавил он.
«
"Мы посылаем Украине гораздо больше денег, чем требуется для войны, и даже не можем знать, куда эти деньги идут", — резюмировал эксперт.
На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая станет на протяжении поколений "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСША
 
 
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