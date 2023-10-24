https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905013142.html

Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией

Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 24.10.2023

Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение американского предпринимателя Илона Маска о прекращении огня на Украине и начале... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:48

2023-10-24T18:48

2023-10-24T18:48

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михаил подоляк

илон маск

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение американского предпринимателя Илона Маска о прекращении огня на Украине и начале нормализации отношений с Россией "катастрофической ошибкой". Илон Маск ранее в ходе подкаста, опубликованного на его странице в сети X, призвал избежать превращения крупных конфликтов в глобальный и в Третью мировую войну. Он заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине, прекращения огня и нормализации отношений с Россией. В противном случае, полагает он, могут возникнуть условия для Третьей мировой войны. Кроме того, он считает бессмысленным вести конфликт ради того, чтобы вернуть в состав Украины регионы, жители которых, вероятно, хотят жить на территориях, которые являются частью России. "Маск считает, что "сдача Украины"… приведет нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому приумножению конфликтов во всем мире...", - написал Подоляк в своем Telegram-канале. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231024/avtozak-1905011062.html

https://ria.ru/20231021/peregovory-1904413014.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, михаил подоляк, илон маск