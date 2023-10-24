Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией
Подоляк назвал идею Маска о нормализации отношений с РФ катастрофической ошибкой
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение американского предпринимателя Илона Маска о прекращении огня на Украине и начале нормализации отношений с Россией "катастрофической ошибкой".
Илон Маск ранее в ходе подкаста, опубликованного на его странице в сети X, призвал избежать превращения крупных конфликтов в глобальный и в Третью мировую войну. Он заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине, прекращения огня и нормализации отношений с Россией. В противном случае, полагает он, могут возникнуть условия для Третьей мировой войны. Кроме того, он считает бессмысленным вести конфликт ради того, чтобы вернуть в состав Украины регионы, жители которых, вероятно, хотят жить на территориях, которые являются частью России.
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"Маск считает, что "сдача Украины"… приведет нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому приумножению конфликтов во всем мире...", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.