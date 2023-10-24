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Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 24.10.2023
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18:48 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905013142.html
Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией
Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 24.10.2023
Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение американского предпринимателя Илона Маска о прекращении огня на Украине и начале... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:48
2023-10-24T18:48
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
михаил подоляк
илон маск
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение американского предпринимателя Илона Маска о прекращении огня на Украине и начале нормализации отношений с Россией "катастрофической ошибкой". Илон Маск ранее в ходе подкаста, опубликованного на его странице в сети X, призвал избежать превращения крупных конфликтов в глобальный и в Третью мировую войну. Он заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине, прекращения огня и нормализации отношений с Россией. В противном случае, полагает он, могут возникнуть условия для Третьей мировой войны. Кроме того, он считает бессмысленным вести конфликт ради того, чтобы вернуть в состав Украины регионы, жители которых, вероятно, хотят жить на территориях, которые являются частью России. "Маск считает, что "сдача Украины"… приведет нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому приумножению конфликтов во всем мире...", - написал Подоляк в своем Telegram-канале. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231024/avtozak-1905011062.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, михаил подоляк, илон маск
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Илон Маск
Подоляк раскритиковал предложение Маска о нормализации отношений с Россией

Подоляк назвал идею Маска о нормализации отношений с РФ катастрофической ошибкой

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение американского предпринимателя Илона Маска о прекращении огня на Украине и начале нормализации отношений с Россией "катастрофической ошибкой".
Илон Маск ранее в ходе подкаста, опубликованного на его странице в сети X, призвал избежать превращения крупных конфликтов в глобальный и в Третью мировую войну. Он заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине, прекращения огня и нормализации отношений с Россией. В противном случае, полагает он, могут возникнуть условия для Третьей мировой войны. Кроме того, он считает бессмысленным вести конфликт ради того, чтобы вернуть в состав Украины регионы, жители которых, вероятно, хотят жить на территориях, которые являются частью России.
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Зеленский увидит Крым только в автозаке, заявили в Госдуме
24 октября, 18:40
«
"Маск считает, что "сдача Украины"… приведет нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому приумножению конфликтов во всем мире...", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякИлон Маск
 
 
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