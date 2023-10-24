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МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников ХАМАС
МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что призвал Катар добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:42
2023-10-24T20:42
2023-10-24T21:01
в мире
израиль
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мид израиля
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что призвал Катар добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС."Я попросил Катар, который финансировал ХАМАС более чем 10 лет, работать над освобождением всех заложников. Это в ваших руках. Вы за это в ответе. Сделайте это немедленно!" - сказал Коэн журналистам.
https://ria.ru/20231024/nastuplenie-1905033606.html
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в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мид израиля
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МИД Израиля
МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников ХАМАС
МИД Израиля призвал Катар добиться освобождения заложников движением ХАМАС