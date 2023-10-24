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Посольство в Израиле находится в контакте с Египтом по освобождению россиян - РИА Новости, 24.10.2023
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11:31 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/osvobozhdenie-1904874209.html
Посольство в Израиле находится в контакте с Египтом по освобождению россиян
Посольство в Израиле находится в контакте с Египтом по освобождению россиян - РИА Новости, 24.10.2023
Посольство в Израиле находится в контакте с Египтом по освобождению россиян
Посольство России в Израиле находится в контакте с египетскими властями на фоне обострения палестино-израильского конфликта по вопросу освобождения находящихся... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:31
2023-10-24T11:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анатолий викторов
израиль
в мире
египет
хамас
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Посольство России в Израиле находится в контакте с египетскими властями на фоне обострения палестино-израильского конфликта по вопросу освобождения находящихся в заложниках российских граждан, прецеденты с освобождением других иностранцев дают надежду, что это возможно, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "Поступила информация об освобождении двух гражданок США, которые имеют и гражданство Израиля, и двух гражданок Израиля... Мы также активно работаем по вызволению наших граждан. Это дает надежду на то, что иностранные граждане все-таки смогут покинуть (сектор Газа - ред.). Египет здесь играет важную, если не одну из ключевых ролей. Мы с египетскими коллегами тоже на связи", - сказал Викторов.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, израиль, в мире, египет, хамас, россия
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анатолий Викторов, Израиль, В мире, Египет, ХАМАС, Россия
Посольство в Израиле находится в контакте с Египтом по освобождению россиян

Викторов: дипмиссия в Израиле контактирует с Египтом по освобождению россиян

© AP Photo / Ariel SchalitСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Посольство России в Израиле находится в контакте с египетскими властями на фоне обострения палестино-израильского конфликта по вопросу освобождения находящихся в заложниках российских граждан, прецеденты с освобождением других иностранцев дают надежду, что это возможно, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
"Поступила информация об освобождении двух гражданок США, которые имеют и гражданство Израиля, и двух гражданок Израиля... Мы также активно работаем по вызволению наших граждан. Это дает надежду на то, что иностранные граждане все-таки смогут покинуть (сектор Газа - ред.). Египет здесь играет важную, если не одну из ключевых ролей. Мы с египетскими коллегами тоже на связи", - сказал Викторов.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнатолий ВикторовИзраильВ миреЕгипетХАМАСРоссия
 
 
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