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В конгрессе заявили, что американское оружие могло попасть в руки ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
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12:37 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/oruzhie-1904893087.html
В конгрессе заявили, что американское оружие могло попасть в руки ХАМАС
В конгрессе заявили, что американское оружие могло попасть в руки ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
В конгрессе заявили, что американское оружие могло попасть в руки ХАМАС
Республиканцы из палаты представителей конгресса США заявили, что передаваемое союзникам американское оружие могло попасть в руки палестинского движения ХАМАС,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:37
2023-10-24T12:37
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
конгресс сша
ллойд остин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей конгресса США заявили, что передаваемое союзникам американское оружие могло попасть в руки палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Washington Examiner со ссылкой на письмо конгрессменов главе Пентагона Ллойду Остину. Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе из Украины. "Комитет видел сведения о том, что произведенное США оружие перераспределяется и перепродается на вторичных рынках террористическим организациям, в том числе ХАМАС", - приводит издание слова из письма главы надзорного комитета палаты представителей Джеймса Комера и Марджори Тейлор Грин. Республиканцы призвали Пентагон провести брифинг о мерах, предпринимаемых для того, чтобы не допустить попадание помощи союзникам в руки враждебных группировок. Законодатели хотят, чтобы этот брифинг прошел 30 октября. В статье не указывается, из какой страны оружие могло попасть в руки ХАМАС. Однако Washington Examiner отмечает, что еще в июне в израильской армии были обеспокоены тем, что американское оружие из Афганистана могло оказаться у палестинского движения. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что поставляемое на Украину Западом оружие впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, поэтому западные страны виноваты в палестино-израильском конфликте. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, конгресс сша, ллойд остин, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Конгресс США, Ллойд Остин, США
В конгрессе заявили, что американское оружие могло попасть в руки ХАМАС

WE: в конгрессе считают, что оружие США для союзников могло попасть к ХАМАС

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей конгресса США заявили, что передаваемое союзникам американское оружие могло попасть в руки палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Washington Examiner со ссылкой на письмо конгрессменов главе Пентагона Ллойду Остину.
Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе из Украины.
"Комитет видел сведения о том, что произведенное США оружие перераспределяется и перепродается на вторичных рынках террористическим организациям, в том числе ХАМАС", - приводит издание слова из письма главы надзорного комитета палаты представителей Джеймса Комера и Марджори Тейлор Грин.
Республиканцы призвали Пентагон провести брифинг о мерах, предпринимаемых для того, чтобы не допустить попадание помощи союзникам в руки враждебных группировок. Законодатели хотят, чтобы этот брифинг прошел 30 октября.
В статье не указывается, из какой страны оружие могло попасть в руки ХАМАС. Однако Washington Examiner отмечает, что еще в июне в израильской армии были обеспокоены тем, что американское оружие из Афганистана могло оказаться у палестинского движения.
При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что поставляемое на Украину Западом оружие впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, поэтому западные страны виноваты в палестино-израильском конфликте.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСКонгресс СШАЛлойд ОстинСША
 
 
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