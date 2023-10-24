https://ria.ru/20231024/novosibirsk-1904869569.html

Поддержку экспорта малых компаний обсудили на конференции в Новосибирске

Поддержку экспорта малых компаний обсудили на конференции в Новосибирске - РИА Новости, 24.10.2023

Поддержку экспорта малых компаний обсудили на конференции в Новосибирске

Дискуссия о том, как государство предоставляет поддержку малым компаниям на каждом этапе выхода на внешний рынок для действующих экспортеров, состоялась на... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:11

2023-10-24T11:11

2023-10-24T11:11

экономика

новосибирск

российский экспортный центр (рэц)

андрей никитин (политик)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Дискуссия о том, как государство предоставляет поддержку малым компаниям на каждом этапе выхода на внешний рынок для действующих экспортеров, состоялась на полях Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Представителям 82 ЦПЭ, входящих в единую сеть поддержки экспорта Российского экспортного центра, рассказали о новых трендах в области PR и маркетингового продвижения инструментов поддержки национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении."Наша основная задача - выстраивать доверительные отношения с аудиторией, используя все доступные инструменты PR. Главная цель, которую мы перед собой ставим, - помочь выйти на экспорт всем, кто потенциально может это сделать", - обратилась к участникам руководитель пресс-службы РЭЦ Елена Якутович.Она выделила основные инструменты, которые Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) должны использовать в своей коммуникации: создание качественных внутренних информационных поводов, публикация историй успеха компаний, получивших поддержку ЦПЭ, активная программа комментариев, в том числе в рамках федеральных экспортных информационных поводов, а также создание эксклюзивных и полезных материалов в СМИ.Кроме того, в рамках дискуссии ЦПЭ разобрали вопросы маркетингового продвижения, углубившись в новые требования законодательства в части рекламного продвижения продуктов."Новый закон о рекламе нужен, чтобы "обелить" рекламный рынок и повысить его прозрачность для всех участников: как для рекламодателей, так и для потребителей рекламы. Теперь Роскомнадзор, Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая служба получат подробные сведения о каждом объявлении, его бюджете и цепочке участников", - отметил маркетолог, основатель брендингового агентства Fatum Андрей Никитин.Он пояснил участникам конференции о том, как устроен процесс маркировки рекламы и как необходимо осуществлять маркировку, чтобы соблюсти требования нового закона.Государство ставит перед собой задачу кратно нарастить количество экспортеров из числа МСП, а инструменты пиара и маркетинга должны вовлечь в экспортную деятельность как действующих, так и потенциальных участников ВЭД."Сегодня доля МСП-экспортеров от общего количества зарегистрированных в стране составляет чуть более 1%. Конечно, не каждая компания готова к экспорту, однако потенциал сектора колоссальный. Мы понимаем, что сформировать амбицию по выходу на внешний рынок у малого бизнеса не так-то просто. Компании боятся рискнуть. Но важно понимать, что, если не начать сегодня конкурировать на мировом рынке, завтра иностранный бизнес может занять твою долю на внутреннем. Мы уделяем особое внимание теме вовлечения в экспортную деятельность новых игроков и популяризации образа экспортера в целом", - отметила Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ.

https://ria.ru/20231023/rets-1904763512.html

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новосибирск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, новосибирск, российский экспортный центр (рэц), андрей никитин (политик), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)