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Умер председатель совета директоров "Лукойла" Некрасов - РИА Новости, 24.10.2023
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14:50 24.10.2023 (обновлено: 17:06 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/nekrasov-1904937443.html
Умер председатель совета директоров "Лукойла" Некрасов
Умер председатель совета директоров "Лукойла" Некрасов - РИА Новости, 24.10.2023
Умер председатель совета директоров "Лукойла" Некрасов
Председатель совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов умер в возрасте 66 лет, сообщили в нефтяной компании. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:50
2023-10-24T17:06
лукойл
происшествия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов умер в возрасте 66 лет, сообщили в нефтяной компании."По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности", — говорится в заявлении.Владимир Некрасов родился 31 марта 1957 года в селе Соколовка в Северо-Казахстанской области Казахстана. В 1978 году он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности "машины и оборудование". Начинал трудовой путь слесарем-ремонтником в НГДУ "Повхнефть". С 1986 по 1988 год занимал должность начальника базы производственного обслуживания. В дальнейшем стал заместителем начальника нефтегазодобывающего управления "Дружбанефть" производственного объединения "Когалымнефтегаз". В 1990-1991 годах был заместителем начальника управления, а в 1991-1992 годах — начальником нефтегазодобывающего управления "Повхнефть" производственного объединения "Когалымнефтегаз".С 1992 по 1999 год Некрасов работал главным инженером и генеральным директором ключевого производственного общества "Лукойл-Западная Сибирь" группы "Лукойл". После этого занимал посты первого вице-президента компании, советника президента и председателя совета директоров. На всех должностях он показывал выдающиеся управленческие способности и способствовал развитию производства, подчеркнули в компании.Как отметили в "Лукойле", трудовой путь Владимира Некрасова был тесно связан с Севером, куда он отправился работать сразу после окончания института. Многие его задумки в сфере обустройства месторождений были успешно реализованы, что обеспечило прогресс в рамках всей нефтяной отрасли.Кроме того, Некрасов получил признание и в научной среде — в 2000 году после окончания аспирантуры Башкирского научно-исследовательского и проектного института нефти ему присвоили степень кандидата технических наук. Также ему вручали орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета и другие государственные, ведомственные и общественные награды.Коллектив компании выразил соболезнования родным и близким Некрасова.
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лукойл, происшествия
ЛУКОЙЛ, Происшествия
Умер председатель совета директоров "Лукойла" Некрасов

"Лукойл" сообщил о смерти председателя совета директоров Владимира Некрасова

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПервый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Владимир Некрасов
Первый вице-президент ОАО ЛУКОЙЛ Владимир Некрасов - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Первый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Владимир Некрасов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов умер в возрасте 66 лет, сообщили в нефтяной компании.
«
"По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности", — говорится в заявлении.
Владимир Некрасов родился 31 марта 1957 года в селе Соколовка в Северо-Казахстанской области Казахстана. В 1978 году он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности "машины и оборудование". Начинал трудовой путь слесарем-ремонтником в НГДУ "Повхнефть". С 1986 по 1988 год занимал должность начальника базы производственного обслуживания. В дальнейшем стал заместителем начальника нефтегазодобывающего управления "Дружбанефть" производственного объединения "Когалымнефтегаз". В 1990-1991 годах был заместителем начальника управления, а в 1991-1992 годах — начальником нефтегазодобывающего управления "Повхнефть" производственного объединения "Когалымнефтегаз".
С 1992 по 1999 год Некрасов работал главным инженером и генеральным директором ключевого производственного общества "Лукойл-Западная Сибирь" группы "Лукойл". После этого занимал посты первого вице-президента компании, советника президента и председателя совета директоров. На всех должностях он показывал выдающиеся управленческие способности и способствовал развитию производства, подчеркнули в компании.
Как отметили в "Лукойле", трудовой путь Владимира Некрасова был тесно связан с Севером, куда он отправился работать сразу после окончания института. Многие его задумки в сфере обустройства месторождений были успешно реализованы, что обеспечило прогресс в рамках всей нефтяной отрасли.
Кроме того, Некрасов получил признание и в научной среде — в 2000 году после окончания аспирантуры Башкирского научно-исследовательского и проектного института нефти ему присвоили степень кандидата технических наук. Также ему вручали орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета и другие государственные, ведомственные и общественные награды.
Коллектив компании выразил соболезнования родным и близким Некрасова.
 
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