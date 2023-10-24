https://ria.ru/20231024/neft-1904837461.html

Цены на нефть растут после падения днем ранее

Цены на нефть растут после падения днем ранее - РИА Новости, 24.10.2023

Цены на нефть растут после падения днем ранее

Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром после заметного снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:27

2023-10-24T07:27

2023-10-24T07:27

экономика

цены на нефть

сша

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром после заметного снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,49% - до 90,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 85,88 доллара. За предыдущий торговый день стоимость марки Brent опустилась на 1,8%, марки WTI - на 2,6%. Главной причиной стала неопределенность вокруг дальнейшего развития палестино-израильского конфликта на фоне обменов пленными. "Дипломатические усилия в Газе указывают на возможность деэскалации и лишают цены на нефть импульса", - сказала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). "Рынки также с нетерпением ждут дальнейших данных по экономике США, чтобы оценить внутренний спрос на топливо", - добавила аналитик. Трейдеры, в частности, ждут еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики предполагают, что за неделю, завершившуюся 20 октября, запасы выросли на 1,6 миллиона баррелей.

https://ria.ru/20231023/neft-1904817230.html

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экономика, цены на нефть, сша, brent, wti (нефть)