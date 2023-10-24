https://ria.ru/20231024/neft-1904837461.html
Цены на нефть растут после падения днем ранее
Цены на нефть растут после падения днем ранее - РИА Новости, 24.10.2023
Цены на нефть растут после падения днем ранее
Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром после заметного снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:27
2023-10-24T07:27
2023-10-24T07:27
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цены на нефть
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром после заметного снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,49% - до 90,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 85,88 доллара. За предыдущий торговый день стоимость марки Brent опустилась на 1,8%, марки WTI - на 2,6%. Главной причиной стала неопределенность вокруг дальнейшего развития палестино-израильского конфликта на фоне обменов пленными. "Дипломатические усилия в Газе указывают на возможность деэскалации и лишают цены на нефть импульса", - сказала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). "Рынки также с нетерпением ждут дальнейших данных по экономике США, чтобы оценить внутренний спрос на топливо", - добавила аналитик. Трейдеры, в частности, ждут еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики предполагают, что за неделю, завершившуюся 20 октября, запасы выросли на 1,6 миллиона баррелей.
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экономика, цены на нефть, сша, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, США, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть растут после падения днем ранее
Цены на нефть растут после падения днем ранее
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром после заметного снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Bren
t росла на 0,49% - до 90,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WT
I - на 0,46%, до 85,88 доллара.
За предыдущий торговый день стоимость марки Brent опустилась на 1,8%, марки WTI - на 2,6%. Главной причиной стала неопределенность вокруг дальнейшего развития палестино-израильского конфликта на фоне обменов пленными.
"Дипломатические усилия в Газе указывают на возможность деэскалации и лишают цены на нефть импульса", - сказала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).
"Рынки также с нетерпением ждут дальнейших данных по экономике США
, чтобы оценить внутренний спрос на топливо", - добавила аналитик.
Трейдеры, в частности, ждут еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики предполагают, что за неделю, завершившуюся 20 октября, запасы выросли на 1,6 миллиона баррелей.
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