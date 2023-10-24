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Сийярто прокомментировал возможное вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.10.2023
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17:26 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/nato-1904988609.html
Сийярто прокомментировал возможное вступление Швеции в НАТО
Сийярто прокомментировал возможное вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.10.2023
Сийярто прокомментировал возможное вступление Швеции в НАТО
Внесение Турцией вопроса о ратификации членства Швеции в НАТО в парламент никак не влияет на сроки решения Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:26
2023-10-24T17:26
в мире
венгрия
швеция
турция
петер сийярто
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
нато
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БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Внесение Турцией вопроса о ратификации членства Швеции в НАТО в парламент никак не влияет на сроки решения Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после разговора с турецким коллегой. В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе. "Сегодня мы говорили по телефону с моим коллегой, главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который сообщил, что в Турции ратификацию членства Швеции в НАТО тоже внесли в парламент. Это никак не меняет нашу ситуацию. Парламент Венгрии - суверенный парламент суверенной страны и в этой ситуации примет суверенное решение", - сказал сказал Сийярто венгерским журналистам. Его выступление транслировалось в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). По его словам, парламент Турции теперь перешел на тот этап, на котором "парламент Венгрии уже много месяцев", поскольку правительство Венгрии одобрило ратификацию шведской и финской заявки еще в 2022 году. Ранее Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231024/turtsii-1904952326.html
https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904845967.html
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в мире, венгрия, швеция, турция, петер сийярто, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Турция, Петер Сийярто, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО
Сийярто прокомментировал возможное вступление Швеции в НАТО

Сийярто: Венгрия не ориентируется на Турцию по одобрению членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Внесение Турцией вопроса о ратификации членства Швеции в НАТО в парламент никак не влияет на сроки решения Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после разговора с турецким коллегой.
В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на быструю ратификацию парламентом Турции членства Швеции в альянсе.
Анкара - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Источник рассказал о работе Анкары по ратификации членства Швеции в НАТО
24 октября, 15:38
"Сегодня мы говорили по телефону с моим коллегой, главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который сообщил, что в Турции ратификацию членства Швеции в НАТО тоже внесли в парламент. Это никак не меняет нашу ситуацию. Парламент Венгрии - суверенный парламент суверенной страны и в этой ситуации примет суверенное решение", - сказал сказал Сийярто венгерским журналистам. Его выступление транслировалось в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
По его словам, парламент Турции теперь перешел на тот этап, на котором "парламент Венгрии уже много месяцев", поскольку правительство Венгрии одобрило ратификацию шведской и финской заявки еще в 2022 году.
Ранее Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики.
Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО
24 октября, 09:09
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Вопрос жизни и смерти". В Турции настаивают на выходе из НАТО
18 октября, 10:10
 
В миреВенгрияШвецияТурцияПетер СийяртоРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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