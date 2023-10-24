https://ria.ru/20231024/nato-1904934704.html

В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе

В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе - РИА Новости, 24.10.2023

В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Швеция полностью готова к членству в альянсе и рассчитывает, что парламент Турции быстро ратифицирует это решение. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:43

2023-10-24T14:43

2023-10-24T15:00

турция

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нато

в мире

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

финляндия

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БРЮССЕЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Швеция полностью готова к членству в альянсе и рассчитывает, что парламент Турции быстро ратифицирует это решение.Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО."Я рассчитываю, что мы сможем приветствовать Швецию в альянсе как полноправного члена в самое ближайшее время… Швеция полностью готова к членству в альянсе. После подачи документов на ратификацию, я рассчитываю на быстрое одобрение турецким парламентом", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции, которая транслировалась на сайте альянса.По его словам, НАТО и Швеция урегулировали все вопросы, связанные с озабоченностями Турции в сфере безопасности и борьбы с терроризмом."Швеция выполнила свои обязательства, изменила свою конституцию, изменила законы, расширила антитеррористическое сотрудничество, возобновила поставки оружия Турции", - сказал Столтенберг. По его словам, в НАТО был назначен спецпредставитель по борьбе с терроризмом."Я рад, что мы смогли учесть озабоченность Турции и продвинуться вперед в вопросе членства Швеции в альянсе", - добавил он.Ранее СМИ сообщали, что Столтенберг направил письмо всем государствам-членам НАТО около недели назад, в котором говорится, что Швеция должна стать членом не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 28-29 ноября.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231018/nato-1903591707.html

https://ria.ru/20231016/nato-1902973223.html

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турция, швеция, нато, в мире, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, финляндия