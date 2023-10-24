Рейтинг@Mail.ru
В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 24.10.2023 (обновлено: 15:00 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/nato-1904934704.html
В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе
В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе - РИА Новости, 24.10.2023
В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Швеция полностью готова к членству в альянсе и рассчитывает, что парламент Турции быстро ратифицирует это решение. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:43
2023-10-24T15:00
турция
швеция
нато
в мире
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_5771cf5275193f3c99def714aaa41274.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Швеция полностью готова к членству в альянсе и рассчитывает, что парламент Турции быстро ратифицирует это решение.Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО."Я рассчитываю, что мы сможем приветствовать Швецию в альянсе как полноправного члена в самое ближайшее время… Швеция полностью готова к членству в альянсе. После подачи документов на ратификацию, я рассчитываю на быстрое одобрение турецким парламентом", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции, которая транслировалась на сайте альянса.По его словам, НАТО и Швеция урегулировали все вопросы, связанные с озабоченностями Турции в сфере безопасности и борьбы с терроризмом."Швеция выполнила свои обязательства, изменила свою конституцию, изменила законы, расширила антитеррористическое сотрудничество, возобновила поставки оружия Турции", - сказал Столтенберг. По его словам, в НАТО был назначен спецпредставитель по борьбе с терроризмом."Я рад, что мы смогли учесть озабоченность Турции и продвинуться вперед в вопросе членства Швеции в альянсе", - добавил он.Ранее СМИ сообщали, что Столтенберг направил письмо всем государствам-членам НАТО около недели назад, в котором говорится, что Швеция должна стать членом не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 28-29 ноября.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231018/nato-1903591707.html
https://ria.ru/20231016/nato-1902973223.html
турция
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a57617437f96b059986ed86256a0e6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, швеция, нато, в мире, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, финляндия
Турция, Швеция, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Финляндия
В НАТО надеются на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в альянсе

Столтенберг надеется на быструю ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
Флаги Турции, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Швеция полностью готова к членству в альянсе и рассчитывает, что парламент Турции быстро ратифицирует это решение.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции
18 октября, 13:26
"Я рассчитываю, что мы сможем приветствовать Швецию в альянсе как полноправного члена в самое ближайшее время… Швеция полностью готова к членству в альянсе. После подачи документов на ратификацию, я рассчитываю на быстрое одобрение турецким парламентом", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции, которая транслировалась на сайте альянса.
По его словам, НАТО и Швеция урегулировали все вопросы, связанные с озабоченностями Турции в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.
"Швеция выполнила свои обязательства, изменила свою конституцию, изменила законы, расширила антитеррористическое сотрудничество, возобновила поставки оружия Турции", - сказал Столтенберг. По его словам, в НАТО был назначен спецпредставитель по борьбе с терроризмом.
"Я рад, что мы смогли учесть озабоченность Турции и продвинуться вперед в вопросе членства Швеции в альянсе", - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что Столтенберг направил письмо всем государствам-членам НАТО около недели назад, в котором говорится, что Швеция должна стать членом не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 28-29 ноября.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин раскритиковал расширение НАТО
16 октября, 07:14
 
ТурцияШвецияНАТОВ миреЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала