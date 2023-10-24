https://ria.ru/20231024/moskva-1904868996.html

Специалисты горхозяйства провели реконструкцию прудов в Покровском парке

Специалисты горхозяйства провели реконструкцию прудов в Покровском парке - РИА Новости, 24.10.2023

Специалисты горхозяйства провели реконструкцию прудов в Покровском парке

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию каскада Дорожного пруда в Покровском парке на юге столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:08

2023-10-24T11:08

2023-10-24T11:08

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию каскада Дорожного пруда в Покровском парке на юге столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию каскада Дорожного пруда в Покровском парке. Дорожный пруд общей площадью 1,9 гектара объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья. Со времени последней реконструкции пруда в 2008-2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период. Береговая полоса была не укреплена должным образом, поэтому прибрежные грунты сползали в акваторию", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что реконструкция позволила повысить эффективность системы очистки воды, создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить водоемы в современное место отдыха. "Вначале Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистили от донных накоплений, мероприятия проводились с использованием земснаряда для сохранения экосистемы. После этого сформировали ложе и песчаное дно, укрепили береговую полосу щебнем и галькой с сохранением откосных берегов. В местах перетоков воды между прудами обустроили несколько зон биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров и высадили порядка 32 тысяч растений", - рассказал Бирюков. Он отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://ria.ru/20231024/moskva-1904860471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы