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Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане - РИА Новости, 24.10.2023
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Республика Татарстан
 
18:46 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/mnogodetnye-1905012741.html
Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане
Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане - РИА Новости, 24.10.2023
Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане
Более 46 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки, сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:46
2023-10-24T18:46
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
многодетные семьи
льготы
земельные участки
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Более 46 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки, сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин. "Земельным кодексом РФ субъектам предоставлено право устанавливать категории лиц, которым земельные участки предоставляются на льготных условиях. Одной из таких категорий в республике являются многодетные семьи. За весь период действия указанной меры поддержки… предоставлено в общую долевую собственность 46,7 тысячи земельных участков", - сказал Аглиуллин на брифинге. Министр уточнил, что в республике многодетным семьям земельные участки предоставляются при соблюдении определенных условий, в частности, семья должна проживать на территории Татарстана в течение пяти лет. "В целях поддержки военнослужащих, имеющих трех и более детей, руководством республики принято решение об исключении требования о необходимости проживания в течение пяти лет на территории Татарстана, если один или оба родителя, один или оба усыновителя имеют статус военнослужащего", - отметил Аглиуллин. По его информации, на 18 июля в Татарстане не менее 110 семей военнослужащих имеют статус многодетных, порядка 50 из них не использовали право на получение земельного участка. Аглиуллин добавил, что льготной категорией граждан в республике также являются участники СВО. Право на однократное предоставление бесплатного земельного участка имеют военнослужащие, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за проявленные заслуги, добровольцы, а также бойцы, проходившие службу в войсках Росгвардии и имеющие специальное звание полиции.
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903324523.html
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республика татарстан (татарстан), многодетные семьи, льготы, земельные участки
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Многодетные семьи, Льготы, Земельные участки

Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане

© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / evgenyatamanenko
Многодетная семья
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Более 46 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки, сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.
"Земельным кодексом РФ субъектам предоставлено право устанавливать категории лиц, которым земельные участки предоставляются на льготных условиях. Одной из таких категорий в республике являются многодетные семьи. За весь период действия указанной меры поддержки… предоставлено в общую долевую собственность 46,7 тысячи земельных участков", - сказал Аглиуллин на брифинге.
Министр уточнил, что в республике многодетным семьям земельные участки предоставляются при соблюдении определенных условий, в частности, семья должна проживать на территории Татарстана в течение пяти лет.
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"В целях поддержки военнослужащих, имеющих трех и более детей, руководством республики принято решение об исключении требования о необходимости проживания в течение пяти лет на территории Татарстана, если один или оба родителя, один или оба усыновителя имеют статус военнослужащего", - отметил Аглиуллин.
По его информации, на 18 июля в Татарстане не менее 110 семей военнослужащих имеют статус многодетных, порядка 50 из них не использовали право на получение земельного участка.
Аглиуллин добавил, что льготной категорией граждан в республике также являются участники СВО. Право на однократное предоставление бесплатного земельного участка имеют военнослужащие, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за проявленные заслуги, добровольцы, а также бойцы, проходившие службу в войсках Росгвардии и имеющие специальное звание полиции.
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Многодетные семьиЛьготыЗемельные участки
 
 
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