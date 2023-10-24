https://ria.ru/20231024/mnogodetnye-1905012741.html

Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане

Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане - РИА Новости, 24.10.2023

Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане

Более 46 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки, сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:46

2023-10-24T18:46

2023-10-24T18:46

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

многодетные семьи

льготы

земельные участки

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Более 46 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки, сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин. "Земельным кодексом РФ субъектам предоставлено право устанавливать категории лиц, которым земельные участки предоставляются на льготных условиях. Одной из таких категорий в республике являются многодетные семьи. За весь период действия указанной меры поддержки… предоставлено в общую долевую собственность 46,7 тысячи земельных участков", - сказал Аглиуллин на брифинге. Министр уточнил, что в республике многодетным семьям земельные участки предоставляются при соблюдении определенных условий, в частности, семья должна проживать на территории Татарстана в течение пяти лет. "В целях поддержки военнослужащих, имеющих трех и более детей, руководством республики принято решение об исключении требования о необходимости проживания в течение пяти лет на территории Татарстана, если один или оба родителя, один или оба усыновителя имеют статус военнослужащего", - отметил Аглиуллин. По его информации, на 18 июля в Татарстане не менее 110 семей военнослужащих имеют статус многодетных, порядка 50 из них не использовали право на получение земельного участка. Аглиуллин добавил, что льготной категорией граждан в республике также являются участники СВО. Право на однократное предоставление бесплатного земельного участка имеют военнослужащие, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за проявленные заслуги, добровольцы, а также бойцы, проходившие службу в войсках Росгвардии и имеющие специальное звание полиции.

https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903324523.html

республика татарстан (татарстан)

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республика татарстан (татарстан), многодетные семьи, льготы, земельные участки