Более 46 тысяч многодетных семей получили землю в Татарстане
© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
© iStock.com / evgenyatamanenko
Многодетная семья
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Более 46 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки, сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.
"Земельным кодексом РФ субъектам предоставлено право устанавливать категории лиц, которым земельные участки предоставляются на льготных условиях. Одной из таких категорий в республике являются многодетные семьи. За весь период действия указанной меры поддержки… предоставлено в общую долевую собственность 46,7 тысячи земельных участков", - сказал Аглиуллин на брифинге.
Министр уточнил, что в республике многодетным семьям земельные участки предоставляются при соблюдении определенных условий, в частности, семья должна проживать на территории Татарстана в течение пяти лет.
"В целях поддержки военнослужащих, имеющих трех и более детей, руководством республики принято решение об исключении требования о необходимости проживания в течение пяти лет на территории Татарстана, если один или оба родителя, один или оба усыновителя имеют статус военнослужащего", - отметил Аглиуллин.
По его информации, на 18 июля в Татарстане не менее 110 семей военнослужащих имеют статус многодетных, порядка 50 из них не использовали право на получение земельного участка.
Аглиуллин добавил, что льготной категорией граждан в республике также являются участники СВО. Право на однократное предоставление бесплатного земельного участка имеют военнослужащие, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за проявленные заслуги, добровольцы, а также бойцы, проходившие службу в войсках Росгвардии и имеющие специальное звание полиции.