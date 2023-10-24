https://ria.ru/20231024/minzdrav-1904905196.html

В Минздраве оценили ситуацию с закупкой медтехники на фоне санкций

В Минздраве оценили ситуацию с закупкой медтехники на фоне санкций - РИА Новости, 24.10.2023

В Минздраве оценили ситуацию с закупкой медтехники на фоне санкций

Трудностей с закупкой медицинской техники в России на фоне недружественных действий ряда стран не отмечается, заявил заместитель министра здравоохранения России РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:13

2023-10-24T13:13

2023-10-24T13:13

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Трудностей с закупкой медицинской техники в России на фоне недружественных действий ряда стран не отмечается, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Мы не видим трудностей с закупкой медицинской техники, в том числе на фоне экономически недружественных действий в экономической сфере со стороны стран коллективного Запада", - сказал Глаголев на круглом столе "Новые точки роста эффективности федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями: как не допустить повторных инфарктов и инсультов у молодых трудоспособных граждан". Он отметил, что за последние 4 года в России было переоснащено более 590 сердечно-сосудистых центров, туда поступило более 22 тысяч единиц медицинской техники. "Этот темп сегодня, на который предусмотрено в отчётное пятилетие более 120 миллиардов рублей, сохраняется", - подчеркнул Глаголев.

https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html

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