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В Минздраве оценили ситуацию с закупкой медтехники на фоне санкций - РИА Новости, 24.10.2023
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13:13 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/minzdrav-1904905196.html
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой медтехники на фоне санкций
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой медтехники на фоне санкций - РИА Новости, 24.10.2023
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой медтехники на фоне санкций
Трудностей с закупкой медицинской техники в России на фоне недружественных действий ряда стран не отмечается, заявил заместитель министра здравоохранения России РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:13
2023-10-24T13:13
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Трудностей с закупкой медицинской техники в России на фоне недружественных действий ряда стран не отмечается, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Мы не видим трудностей с закупкой медицинской техники, в том числе на фоне экономически недружественных действий в экономической сфере со стороны стран коллективного Запада", - сказал Глаголев на круглом столе "Новые точки роста эффективности федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями: как не допустить повторных инфарктов и инсультов у молодых трудоспособных граждан". Он отметил, что за последние 4 года в России было переоснащено более 590 сердечно-сосудистых центров, туда поступило более 22 тысяч единиц медицинской техники. "Этот темп сегодня, на который предусмотрено в отчётное пятилетие более 120 миллиардов рублей, сохраняется", - подчеркнул Глаголев.
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В Минздраве оценили ситуацию с закупкой медтехники на фоне санкций

Минздрав: трудностей с закупкой медтехники на фоне санкций не отмечается

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Трудностей с закупкой медицинской техники в России на фоне недружественных действий ряда стран не отмечается, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Мы не видим трудностей с закупкой медицинской техники, в том числе на фоне экономически недружественных действий в экономической сфере со стороны стран коллективного Запада", - сказал Глаголев на круглом столе "Новые точки роста эффективности федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями: как не допустить повторных инфарктов и инсультов у молодых трудоспособных граждан".
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Он отметил, что за последние 4 года в России было переоснащено более 590 сердечно-сосудистых центров, туда поступило более 22 тысяч единиц медицинской техники.
"Этот темп сегодня, на который предусмотрено в отчётное пятилетие более 120 миллиардов рублей, сохраняется", - подчеркнул Глаголев.
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