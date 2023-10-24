https://ria.ru/20231024/migranty-1904988794.html

Белорусские пограничники нашли тела мигрантов на границе с Латвией

Белорусские пограничники нашли тела мигрантов на границе с Латвией - РИА Новости, 24.10.2023

Белорусские пограничники нашли тела мигрантов на границе с Латвией

Белорусские пограничники обнаружили возле латвийской границы тела двух мигрантов, сообщила во вторник пресс-служба госпогранкомитета (ГПК) республики. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:26

2023-10-24T17:26

2023-10-24T17:27

в мире

латвия

польша

литва

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845049328_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_2659c9d7be0e68ed6a94c765aacd47c8.jpg

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили возле латвийской границы тела двух мигрантов, сообщила во вторник пресс-служба госпогранкомитета (ГПК) республики. "Белорусские пограничники вчера, 23 октября, вблизи латвийских заграждений обнаружили тела двух иностранцев – женщины и мужчины. На место были вызваны медики, которые подтвердили смерть беженцев", - говорится в сообщении. В белорусском ведомстве напомнили, что это второй случай гибели мигрантов на латвийской границе в течение недели. Двадцать первого октября около калитки в латвийском заграждении белорусские пограничники обнаружили женщину африканской внешности в бессознательном состоянии, которая, несмотря на оказание первой помощи, скончалась до приезда медиков. "С начала текущего года на границе с Латвией погибли 10 иностранцев после того, как сопредельная сторона цинично оставила избитых и нуждающихся в помощи людей на произвол судьбы. Также неоднократно отмечались случаи, когда беженцев насильно доставляли к заграждению на границе и под угрозой физической расправы заставляли переносить трупы на территорию Беларуси", - отметили в погранкомитете. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html

латвия

польша

литва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, польша, литва, белоруссия