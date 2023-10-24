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Белорусские пограничники нашли тела мигрантов на границе с Латвией
Белорусские пограничники нашли тела мигрантов на границе с Латвией - РИА Новости, 24.10.2023
Белорусские пограничники нашли тела мигрантов на границе с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили возле латвийской границы тела двух мигрантов, сообщила во вторник пресс-служба госпогранкомитета (ГПК) республики. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:26
2023-10-24T17:26
2023-10-24T17:27
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили возле латвийской границы тела двух мигрантов, сообщила во вторник пресс-служба госпогранкомитета (ГПК) республики. "Белорусские пограничники вчера, 23 октября, вблизи латвийских заграждений обнаружили тела двух иностранцев – женщины и мужчины. На место были вызваны медики, которые подтвердили смерть беженцев", - говорится в сообщении. В белорусском ведомстве напомнили, что это второй случай гибели мигрантов на латвийской границе в течение недели. Двадцать первого октября около калитки в латвийском заграждении белорусские пограничники обнаружили женщину африканской внешности в бессознательном состоянии, которая, несмотря на оказание первой помощи, скончалась до приезда медиков. "С начала текущего года на границе с Латвией погибли 10 иностранцев после того, как сопредельная сторона цинично оставила избитых и нуждающихся в помощи людей на произвол судьбы. Также неоднократно отмечались случаи, когда беженцев насильно доставляли к заграждению на границе и под угрозой физической расправы заставляли переносить трупы на территорию Беларуси", - отметили в погранкомитете. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html
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в мире, латвия, польша, литва, белоруссия
В мире, Латвия, Польша, Литва, Белоруссия
Белорусские пограничники нашли тела мигрантов на границе с Латвией
ГПК Белоруссии сообщил об обнаружении тел двух мигрантов у латвийской границы
МИНСК, 24 окт – РИА Новости.
Белорусские пограничники обнаружили возле латвийской границы тела двух мигрантов, сообщила во вторник пресс-служба
госпогранкомитета (ГПК) республики.
"Белорусские пограничники вчера, 23 октября, вблизи латвийских заграждений обнаружили тела двух иностранцев – женщины и мужчины. На место были вызваны медики, которые подтвердили смерть беженцев", - говорится в сообщении.
В белорусском ведомстве напомнили, что это второй случай гибели мигрантов на латвийской границе в течение недели. Двадцать первого октября около калитки в латвийском заграждении белорусские пограничники обнаружили женщину африканской внешности в бессознательном состоянии, которая, несмотря на оказание первой помощи, скончалась до приезда медиков.
"С начала текущего года на границе с Латвией погибли 10 иностранцев после того, как сопредельная сторона цинично оставила избитых и нуждающихся в помощи людей на произвол судьбы. Также неоднократно отмечались случаи, когда беженцев насильно доставляли к заграждению на границе и под угрозой физической расправы заставляли переносить трупы на территорию Беларуси", - отметили в погранкомитете.
Литва
, Латвия и Польша
в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока
и Африки
на границе с Белоруссией
, обвиняли Минск
в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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